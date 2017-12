Ježiš nie je vtipný, ale dogmy áno. Film Život Briana pobúril veriacich

Proti Monty Python demonštrovali katolíci, židia, pravoslávni aj protestanti.

Nepochopili však, že film je v istom zmysle veľmi religiózny.

Dovtedy nikto nemal nápad nakrútiť komédiu v biblických kulisách, takže trochu kontroverzie Monty Python čakali. Nie však takú búrku reakcií.

V USA to pripomínalo časy, keď John Lennon prestrelil tvrdením, že Beatles sú populárnejší ako Ježiš Kristus a rozzúrení veriaci verejne pálili ich nahrávky.

Tisíce ľudí protestovali na námestiach New Yorku, kde mal Život Briana americkú premiéru. Demonštrovali katolíci, židia, pravoslávni, protestanti. Monty Python sú agenti diabla – písali na transparenty.

V celom štáte Severná Karolína mal film zákaz premietania, keď manželka senátora od kohosi počula, že má byť veľmi, veľmi protináboženský. Ďalší zareagovali a do ulíc šli protestovať proti cenzúre.

Čo na to inkvizícia?

Britský spôsob reakcie bol tradične rezervovanejší. V televíznej debate sa stretli zástupcovia komikov s biskupmi anglikánskej cirkvi, aby si veci vyjasnili.

Autority v rúchach tvrdili, že komédia uráža Ježiša a základy západnej civilizácie. John Cleese a Michael Palin sa tomu bránili. „Mimochodom, čo inkvizícia?“ poznamenal Cleese v debate, kde mali jasne navrch.

Šesťčlenné komediálne teleso malo za sebou štyri série extrémne zábavného programu na BBC a podobne uletený dlhý film Monty Python a Svätý grál. Otázku, čo chystajú ďalej, dostali práve na premiére paródie na artušovské povesti.

Nikto síce nemal v pláne ďalší film, ale Eric Idle zavtipkoval, že bude o Ježišovi Kristovi. Všetci sa zasmiali, ale potom zvážneli. Napokon, prečo nie? Musia byť biblické filmy vždy upotená, patetická dráma?

Komici sa medzi sebou zhodli, že sa nikdy nedohodnú, na tom, čo je náboženstvo a čím by malo byť. No jedným si boli všetci istí. „Určite sme vedeli, ako by náboženstvo vyzerať nemalo,“ spomínal John Cleese.

Ježiš predsa nemôže byť vtipný

Od nápadu k filmu však bola ešte dlhá cesta. Šestica odletela na Barbados na pracovnú dovolenku a v luxusnej vile chrlila jeden nápad za druhým. Skeče, ktoré vymysleli, napríklad, ako sa mesiáš pokúša rezervovať stôl na poslednú večeru, neboli márne. Niečo im však chýbalo.

„Postupne sme zistili, že Ježiš je postavou imúnnou voči komédii,“ vysvetľoval Eric Idle v dokumente Monty Python – Takmer pravda. „Ak si prečítate Bibliu, zistíte, že vlastne nehovorí nič také, z čoho si môžete uťahovať. Starajte sa o chorých, slabých, bezvládnych – toto nie je pre komika nahrávka na smeč.“

Napokon zistili, že vtipné nie je to, čo Kristus hovorí, ale to, ako jeho slová druhí ľudia dezinterpretujú. Rozhodli sa pre komédiu bez Ježiša. Spasiteľ tu vystupuje okrajovo, v príbehu iného ukrižovaného hrdinu. Ten sa volá Brian.

Mesiáš pred fanúšikmi neutečie. Stratený sandál sa stáva okamžite relikviou. V jedinej pätminútovej scénke môžete vidieť kompletnú históriu kresťanstva.

Nechcený mesiáš

Alternatívny mesiáš sa narodí na Vianoce vo vedľajšom chlieve ako Kristus. Vyrastá bez otca a ešte ako tridsaťtriročný stále býva s matkou.

Nechce byť mesiášom, a predsa sa ním stane, aspoň pre frustrovaných pátračov po mesiášovi, na ktorého potrebujú preniesť zodpovednosť za životy. To a ešte viera v jej organizovanej podobe je vlastná téma filmu.

Nemusí byť prehnané tvrdenie, že v roku 1979 prišla do kín najlepšia britská a podľa niektorých vôbec najlepšia komédia všetkých čias. Pytóni sa po čase cítili vo forme.

Lenže aj táto smršť komediálnych skečov, je – vo filme taký obvyklý – príbeh nápadu, ktorý bol senzačný, ale takmer nevznikol. Spoločnosť EMI sa zľakla a uprostred fázy príprav odstúpila od zmluvy. Autori ju žalovali a dokonca vysúdili náhradu za škody. To však ešte neriešilo problém. Peniaze na film chýbali.

Vtedy sa do veci vložil George Harrison. Bývalý beatlesák oslovený Idlem na akomsi večierku, súhlasil s podporou filmu, chcel ho skrátka vidieť dokončený. Štvormiliónový rozpočet, ktorý zatiahol hudobník, sa podľa niektorých stal suverénne najdrahšou vstupenkou v celých dejinách kina.

Aby na pľaci neboli v zbytočnom strese, neprezradil komikom, že musel založiť svoj londýnsky dom a kancelárie. To zistili neskôr.

Kameňovanie bolo prvou scénou, ktorú vymysleli.

Kto je tu kacír?

Bravúrne zahrané scénky dokladajú, že to fungovalo a v Tunisku pri nakrúcaní vládla uvoľnená atmosféra. Terry Jones tentoraz režíroval bez Terryho Giliama, bol výborne pripravený a pracoval tempom workoholika.

Notorický alkoholik a predstaviteľ Briana Graham Chapman abstinoval a bol ako vymenený. Aj táto nová osobnosť sa odtlačila v jeho životnej úlohe.

Keď dnešné mantinely kacírskeho humoru nastavuje Sasha Baron Cohen so svojím Boratom, málokoho pohoršuje Život Briana. Rokmi však film zreje ako víno a je stále vtipnejší.

Aj Terry Jones odmieta, že by boli kacírmi. „Film sa viery nedotýka. Dotýka sa dogiem, cirkvi, tých, čo vieru interpretujú.“ Teda niečoho, čo bežní veriaci, na rozdiel od cirkví, odjakživa chápali.