She Loves You má 50 rokov

John Lennon a Paul McCartney tú pesničku zložili za pár hodín. A pár týždňov jej stačilo na niekoľko rekordov.

23. aug 2013 o 18:25 Oliver Rehák

Presne včera uplynulo päťdesiat rokov od prvého vydania slávneho singla The Beatles. Na A strane bola pesnička She Loves You, ktorá skupinu definitívne vyniesla na špicu populárnej hudby v Británii.

Ešte predtým, než sa štvrtý singel mladej štvorice dostal do obchodov, firma EMI Parlaphone už mala neuveriteľných pol milióna objednávok. Beatlemánia naštartovala naplno a s neuveriteľnou rýchlosťou.

Lennon a McCartney začali kultovú pieseň písať v autobuse na turné v lete 1963. Dorazili ju 23. júna, v hoteli počas voľného dňa: „Sadli sme si s Johnom na postele s gitarami a za pár hodín to bolo,“ spomínal Paul McCartney.

Prvá reakcia jeho otca na slangové „yeah, yeah, yeah“ v refréne síce nebola nadšená, ale mladíci si boli istí a trvali aj na záverečnom akorde, ktorý sa zase nevidel ich producentovi. Neuplynul ani týždeň a už skladbu nahrali v štúdiu. Vyšla ako singel 23. augusta s pesničkou I'll Get You na strane B a potom už padal jeden historický rekord za druhým. O pár dní She Loves You trónila na čele britského rebríčka, kde zostala 31 (!) týždňov.

V novembri sa predaj prehupol cez milión kusov a neskôr prišiel aj titul najpredávanejší britský singel desaťročia (čo je dvojnásobný úspech vzhľadom na neuveriteľne silnú vtedajšiu konkurenciu).

Beatles nahrali aj verziu pre nemecký trh, Sie liebt dich vyšla vo februári 1964.