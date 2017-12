Počúvajte, čo zas videl Jo Nesbø

Populárny nórsky spisovateľ dostal český hlas. Vychádza audiokniha Lovci hláv.

25. aug 2013 o 17:18 Kristína Kúdelová

Nesbø si všimne zvláštne veci, už keď vystúpi z vlaku, hovoria nórski kritici. Jeho knihy plné temnoty si získali milióny fanúšikov, na čo musia reagovať aj naše vydavateľstvá.

Svet zločinu je asi nákazlivý, aj malý Jo Nesbø sa nechal opantať. Keď bolo v škole treba písať slohové práce o prechádzke v prírode, v tom jeho príbehu sa nikdy nikto živý z lesa nevrátil.

Dnes už jeho učitelia môžu byť pokojní. Ak sa táto zvláštna náklonnosť k temnote prejavuje len písaním a čítaním, sú ešte veci v poriadku. Politici a policajti síce namietajú, že v Osle nežije toľko masových vrahov, koľko ich vymyslel Nesbø, Nóri sú však evidentne radi, že ich niekto takto reprezentuje.

Vo svete sa jeho kníh predalo dvesto miliónov kusov, a nielen klasických, už aj v audio verzii.

Detektívka Lovci hláv je prvá, ktorá u nás v českom jazyku vyšla. Je z prostredia drsného násilia – a okrem toho aj výtvarného umenia.

Osobitná kategória

Nórsko má niekoľko výborných spisovateľov a originálnych osobností. Karl Ove Knausgaard píše romány tak trochu joyceovského typu (šesťdielnym Môj boj ohúril kritikov a zaskočil rodinu), Erlend Loe zas exceluje tým, že váhu sveta zmestí do vtipnej miniatúry (preslávil sa hitom Naivné. Super).

No a potom je tu Jo Nesbø. Osobitná kategória. Elegantná morbídnosť, žiarivý príklad fenoménu severskej detektívky. Ten prípad, keď kníhkupci musia spustiť aj rezervácie v predpredaji, niekoľko mesiacov pred vydaním ohlásenej knihy.

Nesbø vytvoril postavu policajta Harryho Hola a rád sa k nemu vracia, čím čitateľom ponúkol trvalú zábavu a záhadu v jednom. Je to pozoruhodný literárny hrdina, neuchopiteľný, dráždivý. Nevyzerá, že je to veľmi zodpovedný typ, a ak sa dokáže o niekoho postarať, tak asi len sám o seba. Aj to len ledva. A čoraz častejšie sa mu stáva – niekedy si to prizná – že sa identifikuje s hľadaným vrahom.

Z času na čas Nesbø (na snímke) Harryho Hola opustí. „Po peknej a dobrodružnej ceste vo dvojici vystúpime z vlaku a každý sa zas pustíme iným smerom,“ hovorí. Vtedy napíše niečo iné.

Už aj Hollywood

Príkladom sú práve Lovci hláv. Hoci v nich nie je Harry, v Nórsku aj vo svete boli veľmi populárni. Filmová adaptácia prišla vlani v novembri aj do našich kín. A ešte predtým, ako vydavateľstvo OneHotBook pripravilo českú audioknihu (nahovoril ju Filip Švarc), Lovcov hláv zdramatizoval aj Český rozhlas.

Nórski kritici hovoria, že pohľad Nesba na svet je špecifický, že hneď, ako vystúpi na stanici v Osle (už pár rokov sa tam príliš nezdržuje), vidí veci, aké iní nepostrehnú. Potom je celkom prirodzené, že po jeho vizuálnom talente skáču filmári. V Hollywoode sa už chystajú nakrútiť Snehuliaka, jeho ďalší hit.

Producenti chcú rešpektovať, akého režiséra by si Nesbø želal najviac, istý čas bol v hre Martin Scorsese. Bohužiaľ, práve nemal čas.

Medzitým už Nesbø znovu zatúžil po temnej spoločnosti Harryho Hola a napísal knihu Polícia. V Nórsku vyšla v júni, autogramiáda v centre Osla sa začala o polnoci.