Pozvánky

Škola moderného videnia, Nvmeri zahrajú v galérii, Trojkoncert v Nu Spirite, Ščevlíková & Zajaček

27. aug 2013 o 0:00 (kul)

Škola moderného videnia

Už len do 1. septembra bude možno vidieť v Múzeu mesta Bratislavy výstavu Škola moderného videnia, bratislavská ŠUR 1928 ­ 1939, ktorá po prvýkrát predstavuje diela pedagógov a študentov jednotlivých oddelení prvej umeleckej školy v Bratislave. Dnes o 16.00 h ju môžete zažiť v podobe komentovanej prehliadky, ktorou sprevádzajú Ľubomír Longauer, Ján Zavarský, Pavel Choma a Aurel Hrabušický.

Nvmeri zahrajú v galérii

Hudobné stredy v Slovenskej národnej galérii pokračujú. Po koncertoch zástupcov českej scény Floex a Dva poslednú augustovú stredu sa v Amfiteátri SNG predstaví skupina Nvmeri (ex The Uniques). Začiatok ich vystúpenia je o 20.00 h, v prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do Kaviarne SNG Berlinka.

Trojkoncert v Nu Spirite

„Tri generácie pesničkárov, a milovníkov lo-fi zvuku“, týmito slovami sa začína pozvánka na štvrtkový večer v bratislavskom Nu Spirit klube, kde vystúpia skupiny Kosa z Nosa, Saténové Ruky a mladá speváčka Katarzia.

Ščevlíková & Zajaček

Kafe Scherz v Bratislave pozýva na dnešný koncert o 20.00 h. Duo Ščevlíková & Zajaček hrá acoustic jazz funky folk. Hosť Graeme Mark (Írsko) - acoustic folk alternative.