Kam chodíme

Výstava impresionizmu a postimpresionizmu Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai.

26. aug 2013 o 16:23 Denisa Ballová

Sú tam všetci – Monet, Renoir, Degas aj van Gogh. Akurát v diaľke sa netýči Eiffelova veža, ale budapeštiansky parlament. V Maďarskej národnej galérii totiž otvorili výstavu impresionizmu a postimpresionizmu Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai.

Ak by ste sa však do budapeštianskej národnej galérie vybrali len za Claudom Monetom či Camillom Pissarrom, unikla by vám dôležitá myšlienka celej tejto výstavy.

Vedľa obrazov známych francúzskych mien sa totiž ukrývajú aj vynikajúce diela najvýznamnejších maďarských maliarov tých čias.

Pri prechádzaní medzi dielami, ktoré mnohé pochádzajú z Izraelského múzea v Jeruzaleme, vás môže zaraziť podobnosť farieb, námetov aj nálad medzi obrazmi oboch skupín maliarov, ktorí bez ohľadu na národnosť hľadali témy v prírode, ale aj v rušnom živote veľkomesta.

Výrazne to vidno napríklad pri obrazoch maďarského maliara Józsefa Rippl-Rónaia, ktoré sú umiestnené na protiľahlej strane k obrazom postimpresionistu Paula Gauguina. Nejde pritom o kópie či inšpiráciu, ale o veľkosť maďarského maliara, ktorý sa plne integroval do kruhu francúzskych umelcov.

Výstavu , ktorá v Maďarskej národnej galérii trvá do polovice októbra, možno najlepšie vnímať porovnávaním oboch skupín.

A aj vďaka tomu sa vrátite od van Goghových červených makov na konci výstavy k makom od Pála Szinyeia Merseho a uvedomíte si tú nádheru.