Vojna? Skôr psychedelický trip

Hviezdou piešťanského festivalu Cinematik bude anglický režisér Ben Wheatley.

Ako vyzerá film, keď jeho hrdinovia zjedia polievku z halucinogénnych húb ukáže nekonvenčný režisér z Británie.

O ôsmej ráno nie sú diváci pripravení na taký psychedelický trip, aký im pripravil anglický režisér Ben Wheatley s filmom Pole v Anglicku. Prvé premietanie – na festivale v Karlových Varoch – sa teda skončilo nejednoznačne.

Niekoľkí novinári odišli počas filmu, niektorí vyšli až po ňom, ale s vytreštenými očami, a ten zvyšok sa nadchýnal, len ešte presne nevedel sformulovať nad čím.

Wheatleyho film z obdobia anglickej občianskej vojny (polovica 17. storočia) nakoniec dostal vo Varoch špeciálnu cenu poroty.

Na Slovensku sa premietne už čoskoro, vo svojom programe ho má piešťanský festival Cinematik. „Veľmi si vážime, že Ben Wheatley ho príde sám uviesť,“ hovorí jeden z organizátorov Peter Konečný. „Po cenu z Karlových Varov si neprišiel, hoci s ňou bola spojená finančná odmena 15­tisíc dolárov. Bola práve sobota a on odkázal, že nemá čas, lebo radšej pôjde na synovu besiedku.“

Pôvod problémov

Wheatley si nedávno čítal o britskej histórii a vraj sa dozvedel nečakane zaujímavé veci. „Dodnes občianska vojna vplýva na to, ako v Británii žijeme. Veľa našich problémov pochádza ešte z tých čias, vyrovnávali sa s tým v podstate všetci hrdinovia z mojich predchádzajúcich filmov,“ hovoril vo Varoch.

Evidentne však nemal záujem vysvetliť to v klasickom historickom žánri. Vo filme Pole v Anglicku rozpráva o skupine dezertérov (je to veľmi rôznorodá skupina, obsahuje zločinca aj kazateľa), ktorých opantá prítomný alchymista, posadnutý hľadaním pokladu. Aby ich prinútil podieľať sa na hľadaní, navarí im polievku z halucingénnych húb. Čo môže z takto načrtnutej situácie vzísť?

Nuž, všeličo. Triler, psycho a v istom zmysle aj romantika. Minimálne rytierska.

Zvláštny bol spôsob, akým sa film Pole v Anglicku distribuoval. „Británia je veľká, ale kín je málo. Keď ho majú ľudia ďaleko, neprinútia sa vyjsť z domu,“ hovorí Wheatley. A tak film zároveň vyšiel na DVD, Bleu–ray a ešte sa aj hneď premietol v televízii.

Toto je vraj cesta, ako sa malé filmy môžu dostať k divákom (tento vznikol za dvanásť dní a 350­tisíc eur). Hoci Wheatley by bol rád, keby si ho ľudia pozreli v kine.

Súhlasíme. Anglický režisér obdivoval americké béčkové horory a trochu sa k nim priblížil, keď nakrútil pozoruhodný Kill List. Aj Pole v Anglicku obsahuje veľa násilia, ale už je to úplne iné kino.

Hoci celok pôsobí psychedelicky, jednotlivé scény sú krásne výtvarne nakrútené aj starostlivo premyslené. Z tohto filmu ešte môže byť hit.

Bude to nový Refn?

Pred pár rokmi organizátori Cinematiku lákali do Piešťan dánskeho režiséra Nicolasa Windiga Refna. V Európe bol vtedy známy po trilógii Pusher a meditačnom filme Valhalla Rising. „Ospravedlnil sa, že práve nakrúca,“ hovorí Peter Konečný. „Ukázalo sa, že práve chystal Drive, film s Ryanom Goslingom. Vzápätí zaň dostal cenu pre najlepšieho režiséra v Cannes a už z neho bola veľká svetová hviezda.“

Možno, že aj z Wheatleyho bude čoskoro veľké meno, myslí si Konečný. „Predpoklady na to má.“ Sú to pochopiteľné úvahy, Angličan už dostal ponuku z Hollywoodu, za pätnásť miliónov dolárov by mal nakrútiť film s názvom Freakshift.

„Tešíme sa naňho,“ hovorí Konečný. „V Karlových Varoch toho veľa nepovedal, vyzerá ako pohodový chlapík. Počet uterákov nám zatiaľ nešpecifikoval, nemal ani žiadne iné požiadavky.“

Cinematik sa začne 6. septembra.