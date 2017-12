Nepremeškajte Deň otvorených dverí SND

Slovenské národné divadlo po troch rokoch obnovuje tradíciu Dňa otvorených dverí.

27. aug 2013 o 11:35 snd

Slovenské národné divadlo po troch rokoch obnovuje tradíciu mimoriadne obľúbeného podujatia Deň otvorených dverí SND. Pripravuje ho na sobotu 14. septembra 2013 od 11. do 17. hodiny.

Atraktívny program a pútavé sprievodné atrakcie lákajú do novej budovy Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici tisícky návštevníkov, ktorí so svojou rodinou, priateľmi či blízkymi môžu prežiť jedinečné okamihy nielen na dobre známych miestach.

Diváci môžu výnimočne vstúpiť aj do priestorov, ktoré sú verejnosti inokedy neprístupné, ako napríklad zákulisie javísk, skúšobne, maskérne, kostymérne, technické zázemie a mnohé ďalšie. Dokonca budú môcť na chvíľu zasadnúť do kresla generálneho riaditeľa. Nevšedný zážitok bude o to fascinujúcejší, že SND tentoraz otvorí viac dverí ako kedykoľvek predtým.

Návštevníci sa však môžu tešiť aj na stretnutia s členmi Činohry SND či so sólistami Opery a Baletu SND. Od svojich obľúbených hercov, operných spevákov a baletných tanečníkov budú môcť získať podpisy na autogramiáde.

Na svoje si prídu aj milovníci legendárnych inscenácií národnej scény. Zaspomínať si na ne budú môcť v Modrom salóne, ktorý sa v druhú septembrovú sobotu zmení na Kino SND.

Po skončení Dňa otvorených dverí SND o 17.00 h odštartuje nový projekt Opera je zábava! s obľúbeným hercom Martinom Vanekom. Výnimočne v tento deň získajú v pokladnici novej budovy SND voľné vstupenky na úplne prvé predstavenie spomínanej divadelnej novinky.

Počas DOD SND nebude chýbať ani obľúbená rozprávka Mechúrik-Koščúrik, ktorá rozveselí divákov o 14.00 h. Veselá nálada ovládne Slovenské národné divadlo aj večer o 19.00 h s inscenáciami Lakomec a Kvarteto. Posledné vstupenky na spomínané predstavenia si môžu návštevníci kúpiť už teraz v pokladniciach SND alebo on-line z pohodlia domova na portáli www.navstevnik.sk.