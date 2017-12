Pozvánky

All for one, Tatranské pastorále, Vlčie diery, Projekt 1963

28. aug 2013 o 0:00 (kul)

Písmo: A - | A + 0 0 All for one

Bratislavská galéria Medium dnes o 18.00 h pozýva na vernisáž spoločnej výstavy talianskej umelkyne Luany Perilliovej a jej dánskej kolegyne Gudrun Hasleovej, ktorá „predstavuje dva rôzne pohľady na spoločenské systémy založené na kolektívnom súžití“. Výstava, ktorú kurátorsky pripravila Lýdia Pribišová, potrvá do 20. septembra. Tatranské pastorále

V žilinskej galérii Plusmínusnula je zajtra o 17.00 h vernisáž výstavy Tatranské pastorále. Ide o spoločné práce mladých absolventov VŠVU Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča vytvorené technikou pyrografie, ktoré doplnia priestorové objekty a video. Výstava potrvá do 27. septembra. Vlčie diery

Kino v bazéne, ktoré počas prázdnin namiesto amfiteátra funguje v priestore gymnázia v Banskej Bystrici, zajtra pripomína výročie SNP projekciou filmu Vlčie diery. Začiatok je o 21.00 h. Projekt 1963

V bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka bude v piatok 30. augusta vernisáž výstavy 1963 – Predvečer slovenskej neoavantgardy (autor koncepcie Richard Gregor). Súčasťou otvorenia bude aj prezentácia sprievodnej publikácie. Výstava potrvá do 26. októbra. O 21.00 h bude v kine Lumiere úvodná projekcia druhej časti projektu – prehliadky Jar československého filmu (autorka koncepcie Eva Filová). Súčasťou projektu, ktorý spája rok 1963, v ktorom vznikli všetky prezentované diela, bude v septembri aj výstava Architektúra Slovenska v roku 1963.