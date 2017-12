Filmové premiéry v našich kinách

Dospeláci 2, Labrador, Líbánky, Nástroje smrteľníkov: Mesto kostí, V zajatí démonov

29. aug 2013 o 15:17 Miloš Ščepka

Dospeláci 2 (USA 2013)

Grown Ups 2

101 minút.

Scenár: Fred Wolf, Adam Sandler, Tim Herlihy. Réžia: Dennis Dugan. Kamera: Theo van de Sande. Strih: Tom Costain. Hudba: Rupert Gregson-Williams. Účinkujú: Adam Sandler, Salma Hayek, Maya Rudolph, Chris Rock, Kevin James, Maria Bello, David Spade, Taylor Lautner, David Henrie, Shaquille O'Neal, Steve Austin, Allen Covert, Steve Buscemi, Andy Samberg, Jon Lovitz a ďalší.

Slovenská premiéra 29. augusta 2013

V roku 2010 Adam Sandler produkoval komédiu Grown Ups podľa vlastného scenára a so sebou samým v hlavnej role. Získala viacero teenagerských cien (MTV Movie Award, Teen Choice Award) a nomináciu na Zlatú malinu. Tržby vo výške 271,4 milióna dolárov boli tým najsilnejším argumentom pre vznik pokračovania s tým istým osadením, štábom i režisérom Dennisom Duganom (Jack and Jill, Dajte si pozor na Zohana, Keď si Chuck bral Larryho). Letná komédia s extrémne zlými recenziami za 40 dní premietania utŕžila na vstupnom do kín 172,7 milióna dolárov.

Foto: ITAFILM

Labrador (Dánsko-Švédsko 2011)

Labrador

73 minút.

Scenár: Daniel Dencik. Réžia: Frederikke Aspöck. Kamera: Magnus Nordenhof Jønck. Strih: Martin Schade. Hudba: Rasmus Bille Bähncke. Účinkujú: Carsten Bjørnlund, Stephanie Leon, Jakob Eklund, Roland Pettersson a ďalší.

Slovenská premiéra 29. augusta 2013

Celovečerný hraný debut dánskej režisérky Frederikke Aspöck, ktorá už v roku 2004 získala cenu za najlepší krátky film v Cannes je intímna psychologická dráma. Stella a Oskar (Carsten Bjørnlund, Stephanie Leon) navštívia Stellinho otca, ktorý žije so psom labradorom na opustenom ostrove. A nehostinná pustatina býva vo filmoch ideálnym prostredím na vyjavenie skrytých problémov a ujasnenie vzťahov i názorov. Snímka v roku 2011 získala cenu Zlatá hviezda v kategórii Najlepší hraný film na festivale v Marrákeši.

Foto: Film Europe

Líbánky (Česká republika 2013)

Líbánky

98 minút.

Scenár: Petr Jarchovský. Réžia: Jan Hřebejk. Kamera: Martin Štrba. Strih: Alois Fišárek. Hudba: Aleš Březina. Účinkujú: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Bořivo Čermák, Kristýna Nováková-Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj, Juraj Nvota, Matěj Zikán a ďalší.

Slovenská premiéra 29. augusta 2013

Po Kawasakiho ruži a Nevinnosti tretia dráma autorskej dvojice Petr Jarchovský – Jan Hřebejk o minulosti, ktorá sa človeku pomstí, keď to najmenej čaká. Tentoraz stačia tri dni: na sobáš Terezy (Aňa Geislerová) a Radima (Stanislav Majer) príde nepozvaný hosť Jan Benda (Jiří Černý) a premení romantiku na horor. Hoci film na festivale v Karlovych Varoch získal cenu za réžiu, odozvy divákov i kritikov sú rôznorodé – od nadšenia z Hřebejkovej suverénnej réžie, Geislerovej výkonu a pôsobivej kamery Martina Štrbu až po rozladenie z nie práve najvydarenejšieho scenára a príbehu, ktorý mieri najmä na výberové komisie a poroty filmových festivalov. Na produkcii filmu sa prostredníctvom spoločnosti Sokol Kollar podieľalo aj Slovensko.

Foto: Forum Film

Nástroje smrteľníkov: Mesto kostí (USA-Nemecko 2013)

The Mortal instruments: City of Bone

130 minút.

Scenár: Jessica Postigo. Réžia: Harald Zwart. Kamera: Geir Hartly Andreassen. Strih: Joel Negron. Hudba: Atli Örvarsson. Účinkujú: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Lena Headey, Kevin Zegers, Jemima West, Robert Sheehan, Godfrey Gao a ďalší.

Slovenská premiéra 29. augusta 2013

Filmová adaptácia prvého zo série šiestich fantastických románov pre mládež The Mortal Instruments od americkej autorky, publikujúcej pod menom Cassandra Clare vznikla prevažne v Kanade s rozpočtom 60 miliónov dolárov. Nórsky režisér Harald Zwart má na konte nie práve najúspešnejšie filmy Ružový panter 2 a Karate Kid. Spolupracoval s krajanom – kameramanom Geiro Hartlym Andreassenom (Kon-Tiki) a islandským skladateľom Atlim Örvarssonom (Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc, Hon na čarodejnice, Orol Deviatej légie). Claru – obyčajné dievča z New Yorku, ktoré zistí, že má neobyčajný dar vidieť svet démonov, hrá dcéra slávneho britského hudobníka Lily Collins.

2009

Foto: Forum Film

V zajatí démonov (USA 2013)

The Conjuring

112 minút.

Scenár: Chad Hayes, Carey Hayes. Réžia: James Wan. Kamera: John R. Leonetti. Strih: Kirk M. Morri. Hudba: Joseph Bishara. Účinkujú: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Joey King, Lili Taylor, Hayley McFarland, Christy Johnson, Mackenzie Foy, Shanley Caswell a ďalší.

Slovenská premiéra 29. augusta 2013

Azda len filmové horory majú dnes tú schopnosť priniesť do pokladníc kín násobky výrobných nákladov. Americký horor The Conjuring nakrútil režisér James Wan (Saw) podľa predlohy dvojičiek Chada a Careyho Hayesovcov (Biela smrť, Diablova žatva, Múzeum voskových figurín) s rozpočtom 20 miliónov dolárov, ale za tridsať dní premietania utŕžil vyše 190 miliónov! Odborníci na paranormálne javy Ed a Lorraine Warrenovci (Vera Farmiga, Patrick Wilson) prídu na pomoc rodine, ktorú na ich farme terorizujú temné sily. Filmu dominuje kamera Johna R. Leonettiho (Viem, kto ma zabil, Rozsudok smrti, Insidious).

Foto: Continental film