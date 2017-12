Zomrel Seamus Heaney

Írsky básnik, laureát Nobelovej ceny, mal nielen rešpekt odbornej kritiky, ale aj komerčný úspech.

30. aug 2013 o 16:37 (tasr, kul)

DUBLIN. Írsky básnik a laureát Nobelovej ceny Seamus Heaney, ktorý patril k najznámejším predstaviteľom súčasnej anglofónnej svetovej poézie, zomrel včera vo veku 74 rokov.

Heaney sa narodil 13. apríla 1939 na farme Mossbawn neďaleko severoírskej obce Castledawson. Jeho básnická tvorba má ťažisko práve v tomto kraji a je naplnená výjavmi slatín a zemiakových polí, ako aj politickou trýzňou v duši írskeho národa.

Heaney bol považovaný za najväčšieho írskeho básnika od čias Williama Butlera Yeatsa. Počas vyše 50-ročnej kariéry vydal 13 zbierok poézie, štyri odborné prozaické diela, dve divadelné hry a mnoho ďalších prác vrátane prekladov.

Ako jeden z mála poetov si dokázal získať priazeň kritiky a zároveň zaznamenal i komerčný úspech. V roku 1995 mu udelili Nobelovu cenu za literatúru.

Medzi jeho najznámejšie básnické zbierky patria Death of a Naturalist, Wintering Out, The Spirit Level alebo Human Chain. V slovenčine vyšla jeho zbierka Na okraji vôd, v češtine Jasanova hůl či Přezimování pod širým nebem.