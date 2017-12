Aktuálne výstavy

Módu nezastavíš

V stredu o 18.00 h otvoria v Satelite – výstavnom priestore Slovenského centra dizajnu v Bratislave výstavu s názvom Módu nezastavíš. Kurátorským konceptom Zuzany Šidlíkovej sa stalo hľadanie národnej identity v odevnom priemysle – na výstave uvidíte modely štyroch slovenských odevných dizajnérok: Lucie Cabanovej, Dany Kleinertovej, Izabely Komjatiovej a Michaely Mazalanovej. Súčasťou výstavy bude tiež prezentácia naj〜mladšej generácie absolventov VŠVU. Výstava potrvá do konca septembra.

Dominika Žáková: Nov

Čerstvá absolventka bratislavskej VŠVU predstaví v galérii Dunaj v Bratislave vesmírnu kolekciu okrúhlych plátien zo série NOV. Vernisáž sa uskutoční v stredu o 18.00 h.

Zostane to v rodine

Kurátorka Daniela Čarná pripravila v Galérii mesta Bratislavy výstavu s názvom Zostane to v rodine. Predstavuje umelcov všetkých generácií, v ktorých tvorbe sa objavili diela vytvorené v spolupráci so svojimi deťmi ako prirodzené vyústenie ich vzťahu. Medzi vystavujúcimi sú Rudolf Fila, Daniel Fischer, Michal Kern, Stano Masár, Roman Ondák, Vladimír Popovič, Rudolf Sikora a ďalší. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok v Mirbachovom paláci o 17.00 h.

Ľubo Stacho

Vo štvrtok o 17.00 h otvorí Nitrianska galéria monografickú výstavu Ľuba Stacha s názvom Ph faktor pozitívny. Výstava predstaví výber diel z tvorby z obdobia rokov 1983 – 2013, s dôrazom na vybrané tematické okruhy kurátorky Barbory Geržovej. Na výstave sa objavia aj menej vystavované projekty, napríklad pracovný denníkový záznam z 90. rokov. Výstava potrvá do konca septembra. Na vernisáži predstaví experimentálnu tvorbu Milan Adamčiak Trio.

Tomáš Klepoch

Vo štvrtok o 17.00 h otvoria v priestoroch galérie Medzinárodného domu umenia pre deti – Bibiana výstavu ilustrátora Tomáša Klepocha Výber z tvorby. Kurátorkou je Viera Anoškinová. Výstava je spojená s uvedením poštovej známky Bienále ilustrácií Bratislava 2013, ktoré sa začína v piatok.

Foto roka

Vernisáž výstavy 6. ročníka súťaže Foto roka, ktorú organizuje Nadácia VÚB, sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 h na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Témou tohto ročníka bol „Príbeh v obraze“.