Pozvánky

Európske divadlá, Endre Nemes v Nedbalke, Mykola Bodnár, Kresby U Bandyho a ďalšie.

4. sep 2013 o 0:00 kul

Európske divadlá

V Košiciach sa dnes začína 7. ročník Festivalu divadiel strednej Európy, ktorý potrvá do nedele. Viac nájdete na www.kosicefest.eu.



Endre Nemes

V bratislavskej Galérii Nedbalka otvoria dnes o 18.00 h výstavu Endre Nemes. Obrazové básne / Visual Poems spojenú s krstom knihy Ivana Jančára. Výstava potrvá do 13. októbra.



Mykola Bodnár

Výstavu Mykolu Bodnára Výber z tvorby otvárajú dnes o 17.00 h v bratislavskej K. Gallery.



Kresby U Bandiho

V bratislavskom kníhkupectve U Bandiho na Medenej ulici otvoria dnes o 17.00 h výstavu Alžbety Štefunkovej – Szabó Kresby. Hudobný hosť FFO, z poézie Sylvie Plathovej recituje Richard Stanke.



Slovenská keramika VI.

Vo štvrtok o 17.00 h bude v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vernisáž výstavy Slovenská keramika dnes VI. Kurátorom je Štefan Oriško, výstava trvá do 13. októbra.



Signs

Vernisáž výstavy Katy Kissoczy - Signs bude zajtra o 19.00 h v Galérii Statua na Zámockej ulici v Bratislave. Kurátorkou je Xénia Lettrichová, výstava potrvá do 29. septembra. ⋌(kul)