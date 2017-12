Domáci vo svete a svetoví doma

Popri talentoch pôsobiacich na Slovensku predstavuje SND čoraz častejšie našich umelcov, ktorí sa presadili vo svete.

3. sep 2013 o 18:27 Eva Andrejčáková

Slovenské národné divadlo stavilo v novej sezóne na dôležité mená.

SND 2013/2014 Vybrané premiéry sezóny 17. 9. Laci Strike, Soňa Ferancová: Julio a Romea (Balet) 4. 10. Verdi: Rigoletto (Opera) 8. 11. Ľubica Čekovská: Dorian Gray (Opera) 13. 11. Eugen Gindl: Karpatský thriller (Činohra) 29. 11. Čajkovskij: Luskáčik (Balet) 1. 2. 2014 Puccini: Bohéma (Opera) 21. 3. 2014 Mozart: La clemenza di Tito (Opera) 23. 5. 2014 Čajkovskij: Piková dáma (Opera) 30. 5. 2014 Prospero, Caliban and the Lovers (Balet) 7. 6. 2014 Ľubomír Feldek: Ako sa Lomidrevo stal kráľom (Činohra)

Hosťujúcimi činohernými predstaveniami súborov z Brezna, Nitry a Liptovského Mikuláša sa v SND začala nová divadelná sezóna. Ozajstným vstupom do nej však bude nepochybne veľkolepé vystúpenie špičkovej britskej tanečnej skupiny Akram Khan Company. Tá sa 10. septembra v Bratislave predstaví projektom iTMOi (in the name of igor), inšpirovanom Stravinského Svätením jari. Účinkovať bude aj náš tanečník Andrej Petrovič, ktorý v skupine pôsobí sedem rokov.

V znamení R+J a Verdiho

Balet prvej scény vstupuje do novej sezóny rozpohybovaný vo všetkých smeroch: za sebou má úspešné prázdninové účinkovanie na prestížnom festivale v Ríme s Rómeom a Júliou a pred sebou septembrovú premiéru tanečnej inscenácie Julio a Romea v hosťujúcej réžii Sone Ferancovej a choreografii Laciho Strika. Plánuje naštudovať aj Luskáčika a Sen noci svätojánskej a ku koncu sezóny predstaviť pôvodnú choreografiu slovenských tanečníkov (Jaro Viňarský, Stanka Vlčeková a ďalší).

V znamení príprav oslavy dvestoročnice narodenia Verdiho žije Opera SND, ktorá pripravuje premiéru kultového Rigoletta. V repertoárových predstaveniach Verdiho ďalších diel sa v októbri predstavia také spevácke mená ako Dalibor Jenis, Jolana Fogašová, Jozef Benci, Ľubica Vargicová, Adriana Kohútková a viacerí zahraniční hostia. V nasledujúcom období pripravuje opera premiéry Doriana Graya Ľubice Čekovskej, Pucciniho Bohému, Mozartovu La Clemenzu di Tito a Čajkovského Pikovú dámu.

Aj o umení starnúť

Činohra SND sa začiatkom októbra predstaví na festivale v Moskve s úspešnou inscenáciou HollyRoth. V novembri v réžii šéfa Romana Poláka uvedie premiéru dokumentárnej drámy publicistu Eugena Gindla Karpatský Thriller na tému korupcie. Okrem toho má v pláne ešte sedem premiér, určite zarezonujú tituly ako Jana Eyrová, Ilúzia, Buddenbrookovci či projekt Desatoro v duchu generačnej výpovede mladých režisérov. Činohernú sezónu ukončí rodinná rozprávka Ľubomíra Feldeka Ako sa lomidrevo stal kráľom. Pozoruhodný bude aj medzinárodný projekt Umenie starnúť, v ktorom sa zo Slovenska predstavia Emília Vášáryová a Dušan Jamrich.

Činohra sústredila pozornosť aj na slovenských výtvarníkov, s ktorými chce spolupracovať na plagátoch k jednotlivým inscenáciám. Príležitosť v tejto sezóne dostanú Marek Ormandík, Emil Drličiak, Shooty, Katarína Vavrová, František Lipták, Ľubomír Longauer a ďalší.