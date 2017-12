Nové filmy v našich kinách

Tento týždeň idú do kín filmy Jobs, One Direction: This is Us, Pieta, Riddick, Zázrak a Život tej druhej.

Písmo: A - | A + 0 0 Jobs jOBS. USA 2013. 122 minút. Scenár: Matt Whiteley. Réžia: Joshua Michael Stern. Kamera: Russell Carpenter. Účinkujú: Ashton Kutcher, Ahna O'Reilly, Josh Gad, Dermot Mulroney, Amanda Crew a ďalší. Po smrti spoluzakladateľa spoločnosti Apple, majiteľa štúdií Pixar a najväčšieho individuálneho držiteľa akcií Walt Disney Company Steva Jobsa sa s filmami (aj parodickými) o jeho živote roztrhlo vrece. Životopisná dráma scenáristu Matta Whiteleyho a režiséra Joshuu Michaela Sterna nevznikla podľa knižného bestselleru. Zobrazuje len niektoré kľúčové body kariéry úspešného podnikateľa a hneď po premiére sa na ňu zvalila hora kritiky za scenár, réžiu, herecký prejav Ashtona Kutchera v titulnej role – a od zasvätených i za to, že v mnohom odporuje skutočnosti. Ako všetko, čo súvisí so spoločnosťou Apple, má však aj tento film silný komerčný potenciál. Film o Jobsovi? Radšej počkajte na novú verziu - prečítajte si recenziu filmu. One Direction 3D: This is Us Veľká Británia 2013. 92 minút. Scenár a réžia: Morgan Spurlock. Účinkujú: Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Jon Shone, Dan Richards, Sandy Beales, Josh Devine a ďalší. One Direction je britská chlapčenská hudobná skupina, ktorú tvoria Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan a Louis Tomlinson. V roku 2010 sa každý z nich samostatne neúspešne pokúšal bodovať v speváckej súťaži The X Factor. Porotkyňa Nicole Scherzinger im navrhla, aby sa spojili do skupiny. Ich mentorom sa stal Simon Cowell. V siedmej sérii X-Factoru obsadili tretie miesto a podpísali nahrávaciu zmluvu so Sony Music. Film o ich pesničkách a ceste ku sláve nakrútil v 3D známy dokumentarista Morgan Spurlock, tvorca provokatívnej snímky Supersize Me. Pieta Pieta / 피에타. Južná Kórea 2012. 104 minút. Scenár, réžia, strih: Kim Ki-duk. Účinkujú: Min-soo Jo, Jeong-jin Lee, Ki-Hong Woo, Eunjin Kang, Jae-ryong Cho, Myeong-ja Lee a ďalší. Gang Do (Jeong-jin Lee) je krutý vymáhač dlžôb z pochmúrneho predmestia. Najskôr láme nohy či strihá prsty, až potom pýta splátky. Ľudský život preňho nemá cenu. Ani ten vlastný. Všetko sa však zmení, keď sa v jeho byte objaví krásna a neodbytná žena stredného veku Mi-son (Min-soo Jo), ktorá by mohla byť jeho nikdy nepoznanou matkou. Gang Do ju síce uráža a ponižuje, no jeho sebaistota, nevyhnutná pre „výkon povolania“ podlieha jej vytrvalosti. Rok po tom, ako kórejský samouk Kim Ki-duk s drámou Pieta triumfoval na festivale v Benátkach (Strieborný lev) , dostáva sa aj do slovenských klubových kín. Riddick USA 2013. 119 minút. Scenár a réžia: David Twohy. Účinkujú: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Dave Bautista, Jordi Mollà, Raoul Trujillo a ďalší. V roku 2000 prekvapivo príjemný minimalistický akčný sci-fi thriller Čiernočierna tma uviedol na plátna kín podmanivého hrdinu, zločinca Richarda B. Riddicka (Vin Diesel). O štyri roky sa vrátil, v menej priaznivo prijatom drahom veľkofilme Riddick: Kronika temna. Do tretice prichádza opäť podľa scenára a v réžii Davida Twohyho za neveľké peniaze – okolo 40 miliónov dolárov. Zrada spôsobila, že Riddick je opustený na nehostinnej planéte s neľútostnými dravcami. Tu musí vybojovať aj rozhodujúci súboj s lovcami hláv. Netušia však, že utrpenie a neustále nebezpečenstvo boli pre Riddicka tréningom na nezaplatenie. Zázrak SR – ČR 2013. 78 minút. Scenár: Marek Leščák, Juraj Lehotský. Réžia: Juraj Lehotský. Kamera: Noro Hudec. Strih: Marek Šulík. Účinkujú: Michaela Bendulová, Robert Roth, Venuša Kalejová, Lenka Habrunová, Kika Potočná a ďalší. Slovenský dokumentarista Juraj Lehotský po svetovom úspechu dlhometrážneho filmu Slepé lásky prichádza s celovečerným hraným debutom, príbehom dievčaťa z nápravného zariadenia. Hlavnú postavu stvárnila skutočná chovankyňa podobnej inštitúcie Michaela Bendulová. „Inšpiráciou bol príbeh dievčaťa, ktoré som stretol. Bolo ešte dieťaťom, ktorému sa zrútil celý svet. Stratilo všetko, čo malo rado, čo patrí k detstvu – diskotéky, detské sny a svoju prvú lásku. Začínalo žiť život, na ktorý nebolo pripravené. Chcel som vidieť život tejto dievčiny taký, aký je, žiť jej život s jej malým tajomstvom, v plnej jednoduchosti a obyčajnosti,” povedal o filme jeho autor. Zázrak je citlivou oslavou nového života - prečítajte si recenziu Život tej druhej La Vie d'une autre. Francúzsko – Luxembursko – Belgicko 2012. 97 minút. Scenár: Claire Lemaréchal, Sylvie Testud. Réžia: Sylvie Testud. Účinkujú: Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aure Atika, François Berléand a ďalší. Známa francúzska herečka Sylvie Testud (Edith Piaf, Lurdy) debutuje ako režisérka celovečerného hraného filmu. Podieľala sa aj na tvorbe scenára podľa rovnomenného románu spisovateľky Frederique Deghelt. Juliette Binoche hrá ženu, ktorá sa jedného dňa zobudí a nedokáže si spomenúť na nič z posledných desiatich rokov. Je úspešná a bohatá podnikateľka, má syna, býva na jednej z najvychytenejších adries v Paríži, ale jediné, na čo sa pamätá, je vášnivé rande s Paulom. Nespomína si na sobáš, spoločný život, ani na krach manželstva. Vie, kým bola, ale netuší, ako a prečo sa stala tým, čím je dnes.