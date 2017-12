Uvoľnite cestu, na filmovú scénu prichádza dôchodca

Kto má päťdesiat rokov a viac, nech sa hlási u doktora Chocholouška. Adresa: Hollywood.

Hollywoodski herci bojujú proti starnutiu posilňovaním. V našom regióne by to mali možno ľahšie. Tu mladé dievčatá zaujíma aj skromný muž zo samoobsluhy.

Pred tromi rokmi prišiel do kín film o starnúcich akčných hrdinoch The Expendables (Postrádateľní) a jeho úspech bol taký veľký, že sa producentom oplatilo rozšíriť dobrodružstvo v ďalšom dieli a v poslednom čase sa veľa písalo, tipovalo, uvažovalo o tom, kto bude hrať v tom treťom. Mien bolo veľa a miest v príbehu málo, herci sa skoro pohádali.

„Willis, uvoľni cestu... Prichádza Harrison Ford!!! Skvelá správa!!! Čakám na ňu už roky!!!" tweetoval Sylvester Stallone.

On je predstaviteľom hlavnej úlohy a aj spoluscenáristom (prvú časť dokonca režíroval) a bol sklamaný, že Bruce Willis si tentoraz žiadal za takú vďačnú robotu privysoký honorár. Za štyri nakrúcacie dni v Bulharsku chcel štyri milióny dolárov, ponúkané tri sa mu nezdali dosť.

„Má veľké oči a je lenivý. Táto kombinácia ho celkom iste privedie ku koncu kariéry,“ skonštatoval nakoniec Stallone.

Bruce Willis má náhradný plán

The Expendables sú poctou akčnému žánru - a najmä jeho hrdinom. To, že v ňom hrajú starší herci, ktorí svoje najslávnejšie časy asi už zažili, je vlastne jej základným princípom. A keďže umelecké nároky sú pri tomto filme zo sveta nájomných žoldnierov vedľajšie, mohli sa šíriť fámy, že raz tu budú hrať aj Nicolas Cage a Steven Seagal.

Sylvester Stallone aj Harrison Ford sú už sedemdesiatnici a v niektorých médiách ich opisovali ako mužov po menopauze. Proti tomuto zosmiešňovaniu sú imúnni, pretože pre nich sú dôležitejšie zábava, honorár a pocit, že sú ešte stále v akcii. Či už sa to iba zdá, alebo je to naozaj tak.

V novej časti sa k tímu znovu pripoja Arnold Schwarzenegger aj Jet Li, za najväčšieho nepriateľa bude mať Stallone tentoraz Mela Gibsona a tú o čosi mladšiu časť obsadenia doplní Antonio Banderas. Štek Brucea Willisa bude možno fanúšikom chýbať (film bude v kinách na budúci rok), ale on náhradný a veľmi podobný program má. V polovici augusta bol v kinách s filmom Red 2, kde ako bývalý agent CIA oprašuje s kolegami svoje akčné schopnosti.

Podozrivý atlét

Americkí herci majú vlastne celkom šťastie, že im popularita akčného žánru umožňuje pestovať si svaly a kondíciu. Európska kinematografia má trochu iné tradície a starnúci herci skôr dúfajú, že sa im na sklonku kariéry ujde nejaká pekná, dojímavá postava.

Napríklad Jean-Paul Belmondo mal dlho problémy, keď si bolo treba v hereckej škole získať rešpekt a uznanie učiteľov. Autoritám sa jeho atletická postava zdala podozrivá, herca si predstavovali inak. Nakoniec sa Belmondovi podarilo preraziť vo filme Jeana-Luca Godarda Na konci s dychom a hneď patril medzi hviezdy novej vlny.

Ale predsa. To, že ho milovali milióny európskych fanúšikov, bolo najmä vďaka policajným filmom, v ktorých bol tým najakčnejším elementom. V porovnaní s kolegami mával vysoký honorár, pretože mnohé kaskadérske kúsky robil sám. Vo filme Strach nad mestom je dokonca scéna, kde prelietava ulice zavesený na helikoptére.

Pred niekoľkými rokmi mal veľké zdravotné problémy a akcie sa museli skončiť. Novú situáciu prijal s pokorou a nakrútil komornú drámu Muž a jeho pes (podľa talianskeho filmu Umberto D). Nepozorní diváci vôbec nemusia zistiť, že slobodu režiséra limitovali Belmondove ťažkosti s rečou a ochrnutie takmer polovice tela.

Mačistickí Česi

Ako možno využiť staršieho herca, ukázal v našom regióne Jan Svěrák. Hoci sa jeho otec Zdeněk vo filmoch nikdy špeciálne nepredvádzal, patrí medzi najpopulárnejšie postavy českého filmu. Vo filme Vratné lahve hrá dôchodcu, ktorý sa bojí, že jeho prácu v samoobsluhe nahradí stroj. Doma sa mu v žiadnom prípade zostávať nechcelo, s manželkou sa nudil. Scenár do veľkej miery kopíroval skutočné starosti Zdeňka Svěráka (ani on nechce prežívať dôchodcovský život vo dvojici, cíti sa ešte na spoločenskejší život) a jeho syn Jan dúfal, že s takým námetom uspeje aj v Amerike.

V Hollywoode jeho starší film Kolja ocenili Oscarom, možno práve preto, že ho nepochopili ako komédiu, ale dojímavý príbeh o starnutí. Svěrák si preto myslel, že Američania ocenia aj otvorenosť Vratných lahví. „Je o starom človeku, čo nechce zomrieť, a takých filmov je predsa málo. Ľudia sa o tom hanbia hovoriť aj svojim vlastným deťom, a tak môžu mladí aspoň vidieť, čo ich raz čaká,“ hovoril v rozhovore pre SME. „Američanom však film nakoniec pripadal mačistický, pretože otcova postava sníva o tom, že koketuje s mladými ženami."

Nenaplnené ambície v Hollywoode Janovi Svěrákovi vykompenzovalo to, akú mimoriadnu návštevnosť mal film doma, v českých kinách ho videlo vyše milióna divákov. A len žasol, akú popularitu môže mať dôchodca, ktorý neskáče, neuteká, ani nebojuje. Dokonca aj trochu žiarlil: „Niekedy, keď ideme spolu po ulici, stretneme mladé dievčatá. Volajú, pán Svěrák, pán Svěrák! Otočíme sa, a ony bežia k nemu. Nenahnevalo by vás to?"