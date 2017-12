Foto roka 2013 vyhral príbeh o túre starých rodičov

5. sep 2013 o 18:45 Jana Németh

V šiestom ročníku fotografickej súťaže, ktorého témou bol "Príbeh v obraze", zvíťazila mladá autorka Zuzana Pustaiová.

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sú od stredy fotografie pätnástich finalistov súťaže Foto roka 2013, ktorú vyhlasuje Nadácia VÚB.

Vo štvrtok spomedzi nich porota vyhlásila trojicu najlepších. Prvú cenu získala Zuzana Pustaiová, na druhom mieste skončil Daniel Laurinc, tretia cena patrí Deane Kolenčíkovej. Oceneným patrí odmena spolu vo výške desaťtisíc eur.

Tento rok rozhodovala porota v zložení Stefan Bremer (FIN), Peter Puklus (HU), Andrej Bán a Martin Kollár (SK).

Výstava asi sedemdesiatich fotografií bude na Hviezdoslavovom námestí do konca septembra.

1. miesto: Zuzana Pustaiová

fotografia zo série Trivial Stories – Trip to Mountains

„Séria komentuje aktuálnu situáciu, keď sa nie každému darí plniť si životné sny. Porota ocenila odvahu autorky, jej spôsob uchopenia témy, ktorý búra stereotypy, je zábavný a optimistický,“ povedal šéf poroty Stefan Bremer. Mladá fotografka zachytila svojich starých rodičov vo svojom byte, hrajúc sa, že idú na túru do hôr .

2. miesto: Daniel Laurinc

fotografia zo série 15 minút

Séria 15 minút pozostáva z ľudí čakajúcich v Keni, v nemocnici postavenej s pomocou Slovenska, na výsledok svojho HIV testu. „Téma zobrazuje výsostne globálny a sociálny problém, uchopená je však netradičným spôsobom. Zachytáva veľmi krehký moment rozhodnutia medzi životom a smrťou,“ komentoval Bremer.

3. miesto: Deana Kolenčíková

fotografia zo série Is this it?

„Ocenená snímka kombinuje realitu s absurditou. Autorka prejavila vnímavosť a talent pre zachytenie situácie. Prejavila sa ako dobrá pozorovateľka, ktorej nechýba zmysel pre humor,“ vysvetlil šéf poroty dôvody, pre ktoré získala Deana Kolenčíková tretie miesto. Fotografia zachytáva viacerých ľudí oblečených v kostýme Santa Clausa na zamrznutom ihrisku. Nielen táto, ale aj ostatné zo série vynikajú zvláštnou bizarnosťou svojich aktérov či situácií.