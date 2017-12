Film o Jobsovi? Radšej počkajte na ďalšiu verziu

Snímka o živote šéfa Applu bude mať úspech minimálne u ajťákov.

5. sep 2013 o 17:28 Tomáš Ulej

Všetko sa začalo v garáži... no to už vieme dávno.(Zdroj: IMDB)

Ak ste čítali Jobsov životopis alebo aspoň v mediálnom ošiali po jeho smrti prečítali nejaký článok, musí vám byť jasné, že život šéfa firmy Apple ponúka pre film toľko rôznych námetov, až je ťažké si vybrať.

Mohla to byť vtipná komédia o tom, ako vznikli niektoré z najpopulárnejších zariadení posledných čias, v knihách, čo vyšli po Jobsovej smrti, je vtipných historiek, o ktoré sa možno oprieť, habadej.

Alebo pokus o psychologický exkurz do mysle jedného z géniov súčasnosti (odvrhnuté dieťa, nekompromisný šéf, krutý partner...), dráma o jeho posledných dňoch a boji s rakovinou, či obyčajný dokument o vzniku jednej z najväčších IT firiem na svete.

Žiaľ, akoby si tvorcovia nevedeli vybrať, čo z toho bude, takže film Jobs nakoniec nie je ani jedným.

Dvojhodinový mačkopes

Keď prídete do kina, dve hodiny sa budete pozerať ­scénu za scénou na to, ako Apple vznikal, ako vytvoril prvý, druhý a potom tretí počítač a potom, po niečo vyše dvoch hodinách sa film skončí v momente, keď sa Steve Jobs slávne vráti do Applu.

Pomedzi to niekoľko scénok z osobného života, Steve Jobs, inak veľmi verne stvárnený Ashtonom Kutcherom, sa približne dvakrát rozčúli (aby sme videli, že bol zlý šéf), približne štyrikrát rozplače (aby sme videli, že bol aj citlivý) a všetko, čo sa nezmestilo, obsiahnu záverečné titulky.

Takmer bez vnútorného spojivka, akoby si autori povedali, že nám jednoducho zahrajú Stevov život, bod za bodom. Chýba silnejšia vnútorná dráma, nie je na ňu vôbec čas, rovnako ako na lepšie vykreslenie postáv.

Aj Steve pôsobí často skôr plocho a smiešne, keďže viac ako jeho vnútorný svet, súkromie, vzťahy, autorov zaujímalo, ako spájkovačkou letoval prvý počítač.

Ak má z filmu vytŕčať jeho vizionárstvo, perfekcionizmus, zameranie na dizajn, dokladuje to maximálne tým, že to Steva nechá neustále dokola opakovať.

Ide o jednoznačne veľmi očakávaný film, ktorý od začiatku vzbudil mnoho ohlasov. A možno mu ublížili práve tie.

Bude film presne podľa skutočnosti, pýtali sa ľudia? Nie je, ani nemôže – veď ide o umelecké spracovanie, ale akoby sa tvorcovia tejto mantry nedokázali zbaviť. Zahrá Ashton Kutcher svoju rolu dostatočne dobre? pýtali sa ľudia. Áno, zahral, ale isto by dal aj viac, ak by mu film také čosi umožnil.

Čo ak nemáte iPhone?

Nebojím sa o to, že by sa film nepáčil ľuďom od techniky, všetkým ajťákom a špeciálne milovníkom Applu.

Filmy, ktoré by aspoň trochu hovorili o svete technológií (a nešlo o sci­fi), sú z posledných rokov presne dva (vrátane tohto), pre milovníkov produktov Apple je každý ďalší pokus o velebenie Jobsa božím slovom, takže povinne všetci prídu. A na nadšenie im bude stačiť už len téma.

Ale čo ak vo vrecku nenosíte iPhone?

Pre vás možno nie je na škodu pripomenúť si, že kým jeden Jobs je práve v kinách, už sa chystá druhý: tím okolo Aarona Sorkina plánuje nakrútiť ďalší životopisný film o Jobsovi. Takže možno nakoniec platí to, čo často platilo o produktoch, ktoré Jobs vyrábal – neoplatí sa teraz kupovať, radšej si počkajte na novú verziu.