Kde sa zrodil fenomén Cirque du Soleil

Alegría, jedna z najstarších šou Cirque du Soleil, má už 19 rokov. Slnečný cirkus je s ňou na poslednom turné, koncom roka ju ukončia definitívne.

6. sep 2013 o 15:17 Zuzana Uličianska

Sedem predstavení, ktoré pripravujú od stredy 11. septembra do nedele 15. septembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, je preto jedinečnou šancou vidieť Alegríu naživo. S jej umeleckým šéfom BRUNOM DARMAGNACOM sme sa zhovárali telefonicky tesne pred jej uvedením v Palme de Mallorca.

Alegría, v ktorej je viac športu a akrobacie, sa končí. Ako sa bude Cirque du Soleil vyvíjať ďalej?

Určite pôjdeme dopredu. Naberáme čoraz viac skúseností a stále máme k dispozícii nové technológie. Jadro našich predstavení bude vždy tvoriť akrobacia, ale budeme využívať aj nové médiá. Naša ostatná šou navrhnutá pre Las Vegas je venovaná Michaelovi Jacksonovi, je tam veľa modernej hudby i výborných technických efektov – laser, hologram, projekcie. Spolu to vytvára veľmi zábavnú šou dosť vzdialenú tradičnému cirkusu.

Páčila by sa aj Michaelovi Jacksonovi?

Viete, že si myslím, že áno? Rešpektujeme totiž nielen jeho dielo, ale aj jeho štýl práce. Jeho choreografie boli známe tým, že tanečníci robili všetko úplne synchrónne. Aj naše akrobacie sú úplne súbežné. Mal som možnosť túto šou vidieť v Las Vegas pred niekoľkými mesiacmi a môžem to dosvedčiť.

Plánujete angažovať opäť takých veľkých divadelných režisérov, ako je napríklad Robert Lepage, ktorý pre vás pripravil úžasnú šou Totem?

Ja tieto rozhodnutia nerobím. Asi za štyri mesiace vychádzame s novou šou, ale zatiaľ sú okolo nej také tajnosti, že ani my nevieme, kto bude jej režisérom. Isté je však, že sa vždy snažíme nájsť toho najlepšieho režiséra na štýl danej šou. Viac budeme vedieť v decembri.

Zostávate pri overenej metóde - predstavovať akrobatov aj z východoeurópskych krajín?

Ale áno - z Ruska, Moldavska, v Alegríi je ich možno dvadsaťpäť. Sú to dobrí umelci, veľmi disciplinovaní akrobati, ktorí sú dôležitou súčasťou našej skupiny.

Cirque du Soleil postretla nedávno veľmi smutná udalosť. Jedna z vašich akrobatiek Sarah Guyardová-Guillotová pri vystúpení v rámci šou Ka v Casino v Los Angeles spadla a zabila sa. Akú mala táto udalosť vplyv na atmosféru v celom Cirque? Išlo o prvú smrteľnú nehodu vo vašej histórii.

Určite to každého z nás ovplyvnilo, bolo to tragické a nemôžeme prestať myslieť na rodinu a spolupracovníkov. Priviedlo nás to k ešte väčšej pokore. Museli sme si znovu uvedomiť, že by sme nemali nič brať ako samozrejmé a zvlášť nie bezpečnosť. Ak robíte tú istú vec každý deň dlhé roky, máte tendenciu ju zľahčovať, veď to pôjde dobre. Ale naša práca je ťažká a nebezpečná, bezpečnosť musí byť našou prioritou. Život akrobata závisí od pozornosti, ktorú venuje svojmu vystúpeniu.

Zmenili ste po tomto nešťastí nejaké interné pravidlá?

Nezmenili, po vyšetrení prípadu sme prišli k záveru, že všetko sa udialo tak, ako sa malo. Je ťažké povedať to takto, ale nikto na jej smrti nemal vinu, bola to nehoda. Pri tejto produkcii boli všetky technické detaily veľmi dobre zdokumentované, dalo sa teda vrátiť niekoľko mesiacov dozadu a všetko preveriť. Takže sme si len povedali, že všetko musíme dôkladne dokumentovať aj v ostatných šou.

Alegría znamená po španielsky radosť. Prečo by sme si ju mali dopriať?

Táto šou je veľmi divadelná, obsahuje momenty s veľkou energiou, ale aj chvíle stíšenia. Jej základom sú akrobatické čísla, ale je plná malých príbehov s množstvom postáv. Keďže vznikla medzi prvými, ešte v roku 1994, nepracuje sa v nej s množstvom špeciálnych efektov, všetko závisí od emócií, ktoré zo seba performeri vydajú. Je v nej niečo veľmi reálne a základné a zároveň elegantné. Množstvo kostýmov a obdivuhodná hudba. Dodnes sa jej soundtrack predáva najlepšie zo všetkých našich hudieb. Videl som veľa predstavení tejto šou a viem povedať, že účinkuje tak na starých rodičov, ako aj na deti, všetci z nej odchádzajú s úsmevom. Je to šou, na ktorej sa vytvoril rukopis Cirque du soleil. Ak by ste chceli spoznať korene tohto krásneho fenoménu, toto je presne predstavenie, ktoré musíte vidieť.