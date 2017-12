Slovenský umelec sa pýta, či je česká vlajka česká

Výtvarník Dalibor Bača vztýčil na námestí v Prahe upravenú českú vlajku.

6. sep 2013 o 18:14 Jana Németh

Dalibor Bača: Hľadanie českého vlastenectva pod československou vlajkou. Na projekte spolupracoval s teoretikmi Dušanom Zahoranským a Bohunkou Koklesovou. Vlajka bude na Námestí Jana Palacha do konca októbra.(Zdroj: ARCHÍV D.B.)

Na prvý pohľad to vyzerá ako obyčajná česká vlajka, s tým rozdielom, že namiesto ľahkej látky je urobená z kovu, dokonca aj reaguje na vietor. Nie však celkom ľubovoľne. Modrý trojuholník, symbolizujúci kedysi na spoločnej československej vlajke Slovensko, ostáva na mieste, kým bielo-červené pole sa hýbe vo vetre.

Autorom kinetického objektu je Dalibor Bača, ktorý už dlhšie pôsobí v susednom Česku. Vlajku vztýčil tento týždeň na Námestí Jana Palacha v Prahe.

Viedlo ho k tomu niekoľko úvah súvisiacich s výročím rozdelenia Česko-Slovenska. „Jedným z impulzov bolo, že patrím k ľuďom, ktorí vnímajú, ako sa stále vymedzuje priestor medzi majoritou a minoritou,“ hovorí Bača.

Vlajkou pritom sledoval komplikovanú minulosť, ale aj súčasnosť. Na jednej strane svojím dielom pripomína, že novovzniknutá Česká republika si po rozdelení nechala pôvodnú československú vlajku, na druhej strane ňou komentuje aktuálny stav: „Politická situácia v oboch krajinách je netransparentná, nestabilná, zasahujú ju 'vetry' nenormálnej korupcie, ekonomickej závislosti politických strán od kmotrov, barterových obchodov.“

Je to len nedávno, čo sa na českej scéne debatovalo o česko-rómskej vlajke, ktorú tiež vytvoril Slovák Tomáš Rafa.

„Rafovmu projektu kritici vyčítali, že českých Rómov používa ako tému bez toho, aby do ich situácie akokoľvek pozitívne zasiahol,“ píše teoretička umenia Milena Bartlová pre Artalk.cz. „Pred Bačovou vlajkou už však nemôžeme uhnúť, že adresátmi projektu sme my sami. Obe inštalácie vlastne mieria rovnakým smerom. Konfrontujú Čechov s nepríjemnými otázkami, precízne zamierenými na telo a pod kožu, tak zblízka, ako to dokáže len bývalý partner.“