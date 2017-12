Začal sa sviatok detí akéhokoľvek veku

V bratislavskom Dome umenia je 24. ročník Bienále ilustrácií Bratislava.

8. sep 2013 o 18:04 Jana Németh

Aktuálne bienále sa zaujíma aj o to, či sa z ilustrácií nevytráca kultúrna identita ich tvorcov.

„Toto je miesto, na ktoré prichádzame ako teoretici, ilustrátori, učitelia aj rodičia a všetci si rovnako dopĺňame energiu a učíme sa mnohým novým veciam,“ hovorí s nadšením Murti Bunanta z Indonézie krátko pred otvorením 24. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).

Je u nás už ôsmy raz, z toho bola šesťkrát členkou poroty, teraz si ju druhý raz jej kolegovia vybrali, aby ich viedla. „Hádam by to už aj stačilo, je to veľmi náročné, keď máme k dispozícii iba jedenásť cien, no, našťastie, zakaždým sa to ťažké rozhodovanie a dlhé debaty rozplynú v nesmierne príjemnej atmosfére,“ sumarizuje svoje bratislavské pobyty. „Bienále - to je oslava pre dospelých aj pre deti akéhokoľvek veku, pretože ten nerozhoduje o tom, či sa vám ilustrácie páčia a či sa z nich niečo dozviete.“

BIB 2013 6.9. - 25.10. 2013 24. ročník bienále sa koná v Dome umenia, Bratislava. Denne od 9.00 - 20.00 h (okrem pondelka) 2344 ilustrácií od 362 umelcov zo 49 krajín

Medzinárodné sympózium





Výstava držiteľov Cien H. Ch. Andersena za ilustráciu (Petr Sís) a literatúru (Maria Teresa Andruetto) za rok 2012

za ilustráciu (Petr Sís) a literatúru (Maria Teresa Andruetto) za rok 2012 Výstava Jaroslava Vodrážku, Tomáša Klepocha a množstvo rôznorodých sprievodných akcií.

Noemova archa inak

Tento rok ide hlavná cena umeleckej dvojici - Evelyne Laubeovej a Nine Wehrleovej zo Švajčiarska. Obyčajnou ceruzkou ilustrovali biblický príbeh o veľkej potope a podľa šéfky poroty to urobili „veľmi nevšedným spôsobom“.

Veľkoformátové čiernobiele kresby rozprávajú iba zdanlivo známy dej, čo divák zistí hneď, ako sa prizrie na množstvo postavičiek a zvierat trochu bližšie. „Fascinovala nás archaická sila a absurdita biblického textu, ktorý nám dal vydavateľ. Nová interpretácia a výskum obrázkov, ktoré sa s ním zvykli používať, nás veľmi bavili,“ píšu autorky na svojej stránke.

Grand Prix: Evelyne Laube, Nina Wehrle (Švajčiarsko) – Veľká potopa.

Rozprávať sa

Predvlani získala hlavnú cenu Eun Young Cho, zástupkyňa najmladšej juhokórejskej scény ilustrátorov. Autorka knižky, v ktorej kôň vyzerá tak, ako ho (asi) vidia deti, si tento rok vyskúšala aj porotcovskú úlohu.

„Bolo to vzrušujúce, úžasné aj príliš náročné súčasne,“ hovorí Eun Young Cho. A hoci ju porota na BIB 2011 ocenila najmä za ilustrácie „v detskom duchu“, myslí si, že táto akcia nie je výlučne pre deti.

„Keď robím knihu, nerozmýšľam nad tým, ako ju prijmú deti, no zo skúsenosti viem, že napríklad túto o koňovi a dievčatku majú radi deti aj ich rodičia, lebo si ju často čítajú spolu a rozprávajú sa o nej. Myslím, že to je na tom vlastne to najdôležitejšie a zmysel BIB je veľmi podobný,“ hovorí mladá Juhokórejčanka.

Témou tohto ročníka bienále je Identita dnes. Nielen odborníci na sympóziu, ale aj vy môžete zisťovať, či už knihám vládne akýsi medzinárodný štýl, alebo si zachovávajú kultúrnu osobitosť svojich autorov. Máte na to viac než mesiac.

Zlaté jablko BIB: In-Kyung Noh (Južná Kórea) – Pán Tutti a sto vodných kvapiek.

Zlaté jablko BIB: Nobuhiko Haijima (Japonsko) – Počuješ tento zvuk?

Zlaté jablko BIB: Irma Bastida Herrera (Mexiko) – Čítanie, komplimenty a chvála radosti z čítania.

Plaketa BIB: Daniela Olejníková (Slovensko) – Trinásť





Zlaté jablko BIB: Rong Yu (Čína) – Vták v oblakoch.





Plaketa BIB: Stella Dreis (Nemecko) – Rozprávky bratov Grimmovcov.