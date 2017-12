Čo čítame: Izba

Svet je strašidelný, keď ho vidíte prvý raz.

8. sep 2013 o 18:34 Veronika Folentová

Štyri steny, vajíčkový hrad, Skriňa a Záchod, ktorý hovienka odplaví až do mora. Izba, ktorá znamená celý svet aj väzenie, ide len o to, kto sa pozerá.

Autorka Emma Donoghue sa pozerá veľmi pozorne a dokáže svojím románom Izba (Ikar, 2011) otvoriť oči aj čitateľom.

Jej hlavný hrdina Jack má len päť rokov a už vie písať, perfektne hláskuje aj počíta. Po schodoch však nezíde a nikdy sa nehral na detskom ihrisku.

Nie je geniálne dieťa, len nikdy neopustil Izbu, kde žije so svojou mladou Mami - obeťou Čerta, ktorý ju pred mnohými rokmi uniesol. Mami už nevie žiť v Izbe, dokáže však ešte prežiť mimo nej? Emma Donoghue tak okrem detského sveta opisuje aj pocity a túžby dospelej ženy, ktorá sa snaží ochrániť dieťa – to jediné, čo má, no na druhej strane sa nebojí riskovať jeho život, aby sa mohla vrátiť do normálneho sveta mimo väzenia v Izbe.

Jazyk, ktorým knihu napísala, je skvelý a nezvyčajný. Aj vďaka tomu ašpirovala na prestížne literárne ocenenie Man Booker Prize.

Po prečítaní viete, ako sa cíti päťročný chlapec, keď prvýkrát vidí svet. A ako vyzerá väznenie, keď nepoznáte nič iné. Hádajte, čo v porovnaní Jacka vyzerá lepšie? Sloboda alebo istota?