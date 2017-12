Nové knihy

Aleksandar Hemon: Problém menom Bruno, Anton Baláž: Len jedna jar, Juraj Sidorenko: V znamení slova, Juraj 8X: Darebák.

Aleksandar Hemon: Problém menom Bruno

Inaque.sk

Britský Observer o americko­bosnianskom autorovi napísal, že má „s Kunderom spoločnú schopnosť nájsť pôvab a humor aj v tých najtemnejších okolnostiach“. A tých bolo dosť, veď Hemon píše napríklad o atentáte na Františka Ferdinanda, o osudoch prisťahovalca do USA či o umení uniknúť hľadáčiku ostreľovača v obliehanom meste.

Anton Baláž: Len jedna jar

Marenčin PT

Mladá výtvarníčka Anita sa vracia na jar roku 1968 do rodnej Bratislavy, aby tu predstavila svoje umenie erotickej akcie. Prichádza z Paríža, zmietaného študentskými protestmi, kým v Bratislave si trio mladých umelcov užíva politické uvoľnenie, happeningy, nádych slobody. Román je takmer dokumentárnym obrazom obrodného procesu, ktorý brutálnym spôsobom skončila invázia „bratských“ armád.

Juraj Sidorenko: V znamení slova

Petrus

„Bolo to veľmi veľmi krásne / bolo to takmer ako sen / bol to môj život: / objav básne,“ vyznáva sa autor z lásky k poézii, ktorú priebežne písal dlhé roky bez ambície niekedy svoje verše zverejniť. „Keď som mal trinásť rokov, nastúpil režim, ktorý ma sprevádzal až do päťdesiatich štyroch, nikdy sme však nenašli spoločnú reč,“ uvádza autor knižku, ktorá vznikla nie celkom bežným spôsobom – na popud vydavateľa.

Juraj 8X: Darebák

Ikar

Autor, ktorý sa vlani predstavil románom Mať rád nestačí, tentoraz prichádza s poviedkami. Vznikli pred vyše dvadsiatimi rokmi, zrelý prozaik v nich spomína na mladosť v Bratislave. Ako pripomína vydavateľ, Juraj 8X ustavične prekračuje krehkú hranicu medzi fatamorgánou lásky a živočíšnosťou sexu. Moderný pseudonym nenaznačuje cestu k identifikácii autora, no kto veľmi chce, tak tohto športovca, kurátora či autora monografií odhalí.