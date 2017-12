Dokázať to môže hocikto

Mladá skupina Got Blue Balls o pár dní vyráža na európske turné. Za dva týždne odohrá desať koncertov v šiestich krajinách.

9. sep 2013 o 17:49 Oliver Rehák

Desať koncertov v šiestich krajinách za dva týždne. Tak bude vyzerať september pre päticu muzikantov zo Sliača.

Rokenrol-stoner rock. Tak označuje svoju tvorbu kapela Got Blue Balls zo Sliača. Na scéne sa vynorila v roku 2009 a zviditeľnila, keď debutový album dala na voľné stiahnutie cez internet. Po festivale Pohoda odohrala zopár koncertov v zahraničí a teraz ju čakajú ďalšie.

Ako si spraviť meno

„Dokázať to môže hocikto, kto chce hrať aj pre iné ako slovenské a české publikum. My sme ešte nemali zatiaľ ani slovenské turné, čo je asi na slovenskú kapelu zvláštne. Naše prvé turné bolo vo Francúzsku a odvtedy nás neopustila chuť hrať v zahraničí. Bol to náš sen,“ vysvetľuje spevák Michal Minár.

Mladá kapela má anglické texty a za sebou niekoľko koncertov po Európe. Na festivaloch ako Eurosonic či Waves, v kluboch, zahrala si s rôznymi zahraničnými kolegami a už si tak stihla spraviť slušné meno medzi promotérmi. Dohodnúť si teraz desať večerov v šiestich krajinách (vrátane Slovenska) bolo tak relatívne jednoduché.

Debutový album Got Blue Balls vyšiel v roku 2011 aj na CD. No kapela jeho skoršie zverejnenie na webe zadarmo neľutuje. Naopak: „Bez toho by sme asi neboli teraz v pozícii, že si môžeme ísť zahrať tam, kam ideme, a neodohrali by sme asi ani všetky tie festivaly, na ktorých sme boli. Album sa sťahoval v Austrálii, Británii, naša hudba sa dostala na miesta, kde by sme nepovedali, že ju tam niekedy budú môcť počuť,“ vraví Michal Minár.

Gitarista Juraj Oravec dodáva, že im to pomohlo osloviť oveľa širšie publikum a rýchlo vybudovať solídnu fanúšikovskú základňu: „Keď si porovnám, koľko ľudí si to stiahlo, o koľkých ani nevieme, s tým, aká bola v tom čase reálna šanca predaja CD, dostali sme sa k mnohonásobne väčšiemu počtu ľudí.“

S novinkou na dobrej ceste

Zostavu dopĺňa basgitaristka Stanka Apfelová, ktorá stíha fungovať aj v skupine Zlokot, bubeník Richard Mikuš a naživo sa k základnej štvorici ešte pridáva klávesista Boris Štefánik. Na turné by už mali zaznieť aj nové pesničky a budúci rok sa Got Blue Balls chystajú do štúdia na nahrávanie druhého albumu.

Má to znieť inak ako debut. Atmosférou, aranžmánmi aj zvukom. Novinka bude temnejšia, psychedelická. Spevák Michal Minár hovorí, že sa chcú vyhnúť aj istej prvoplánovosti debutu: „Je to celé osobnejšie, hudba aj texty. Už to nebude taký ’pop’. Párkrát sme si skúsili na koncertoch zahrať niečo nové, aby sme zistili, ako ľudia zareagujú, a páčilo sa im to viac ako pesničky z debutového albumu. Predpokladám teda, že sme asi na dobrej ceste.“