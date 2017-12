Aktuálne výstavy

Viera Kraicová: S hviezdou v oku, Nana Furiya a Peter Uchnár, Štefan Šoltis, Marianne Puschner, Vicki Tansey v šamorínskej synagóge, Erik Šille: Made in Japan, Károly Hopp-Halász a Peter Rónai, Záloha Dominika Hlinku

10. sep 2013 o 0:00 (kul)

Viera Kraicová: S hviezdou v oku

Výstava Viery Kraicovej S hviezdou v oku je vo výstavnej sieni SOGA na Panskej ulici v Bratislave do 13. septembra. Kurátorkou je Katarína Bajcurová.

Nana Furiya a Peter Uchnár

V bratislavskej Galérii TypoArs na Roľníckej ulici 349 vo Vajnoroch predstavujú do 24. novembra pod názvom Mykotópia svoje ilustrácie a maľby Nana Furiya a Peter Uchnár. Výstava je sprievodnou akcie Bienále ilustrácií Bratislava 2013.

Štefan Šoltis

Včera otvorili v Mestskej galérii Rimavská Sobota výstavu Štefana Šoltisa Maľba – hra. Kurátorkou je Gabriela Garlatyová, výstava potrvá do konca októbra.

Marianne Puschner

V Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa – Centre Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši otvoria vo štvrtok o 16.00 h výstavu rakúskej výtvarníčky Marianne Puschnerovej Textilná tvorba. Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 30. novembra, je Katarína Matušková.

Vicki Tansey v šamorínskej synagóge

V synagóge šamorínskej At Home Gallery je vo štvrtok o 19.15 h vernisáž výstavy Vicki Tansey z Kanady nazvaná House of Ephemerals. Súčasťou vernisáže bude performance Vicki Tansey s Martinom Tóthom.

Erik Šille: Made in Japan

Vo štvrtok o 19.00 h otvoria v Krokus Galérii na Námestí 1. mája 3 v Bratislave výstavu Erika Šilleho Made in Japan. Potrvá do 11. októbra.

Károly Hopp-Halász a Peter Rónai

Výstavu Károlya Hoppa-Ha〜lá〜sza a Petra Rónaia Pertu No X. otvoria vo štvrtok o 17.00 h v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstavu uvedie Helena Markusková, trvá do 19. októbra.

Záloha Dominika Hlinku

V Bunkri Nitrianskej galérie otvoria vo štvrtok o 17.00 h výstavu Dominika Hlinku Záloha. Kurátorkou je Mária Janušová, výstava potrvá do 20. októbra.