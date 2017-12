Kam chodíme

Dovolenkovo– turistické Magdy Stanovej na Tyršovom nábreží.

9. sep 2013 o 18:25 Jana Németh

Áno, sú takí, ktorým sa dovolenkovo-turistický čas ešte len začína, ale čo si budeme nahovárať – leto je o chvíľu aj tak fuč. Ak by sa vám však zachcelo ešte zopár instantných cestovateľských zážitkov, samozrejme, bez veľkej námahy a dokonca zadarmo – stačí ísť na Tyršovo nábrežie v Bratislave.

Áno, nájdete tam Magio pláž s hojdacími sieťami, knižkami, pieskom a pravými letnými hitmi, ale nie o tom je reč. Ešte pár dní tam totiž bude Space – galéria, ktorá sa usídlila v presklenom lodnom kontajneri.

Po výstave Ilony Némethovej sa v ňom udomácnila Magda Stanová. Vtesnala doň zážitky z Atén, Zürichu, Lugana, San Francisca, Salzburgu aj Kremnice. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi plavbou na gondole a jazdou na sánkach, ako by vyzerala cesta spájajúca Francúzsko a Anglicko alebo aké sú najväčšie muky pre turistu.

Kresby, zápisky, fotky a video Magdy Stanovej pod názvom Dovolenkovo– turistické sú brilantné! Sú dômyselné, výstižné, vtipné, ironické, kritické, výsostne osobné aj všeplatné súčasne. Sú to stručné opisy, kvetnaté reportáže, hypotézy, komentáre aj analýzy miest, vecí i javov. Niekedy vyzerajú iba ako jedna čiara, inokedy ich tvorí zopár slov, niekedy aj veta – dve, ale aj kompletný nákres situácie s vysvetlením. Sú to hádanky aj posledné vety dobrých poviedok. A ak náhodou pri ich sledovaní dostanete neuveriteľnú chuť opäť niekam cestovať, autorka prikladá riziká spojené so spiatočnou cestou: „Sila túžby po mieste, na ktorom sa chcete nachádzať, sa pri cestovaní vlakom, autobusom a lietadlom zanedbáva,“ konštatuje stroho.