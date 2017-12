Herečka Kristin Scott Thomas: Akoby som sa s vekom stávala neviditeľnou

Francúzka či Angličanka? Ani sama Kristin v tom nemá jasno.

12. sep 2013 o 0:00 Alena Štifilová

Najprv si myslela, že to musí byť omyl. V ruke držala scenár k filmu Len Boh odpúšťa a bolo v ňom toľko násilia a zvrátenosti, že ho nevládala dočítať. Napísal ho Nicolas Winding Refn, režisér trileru Drive a Kristin Scott Thomasovú si v ňom predstavoval ako sadistickú a beštiálnu Crystal, šéfku jednej z najmocnejších zločineckých organizácií v Bangkoku. Zo zvedavosti súhlasila, že sa s ním stretne.

„Chcela som vidieť toho šialenca, ktorý ma chce obsadiť do takejto úlohy. Musí byť z inej planéty,“ smiala sa.

Väčšina divákov si jej tvár dodnes spája so vznešenou aristokratkou Katharine z vojnovej drámy Anglický pacient, za čo ju v roku 1997 nominovali na Oscara. Pre jej pôvab ju médiá kedysi prezývali ľadovou kráľovnou, krásnu aristokratku stvárnila i v snímke Štyri svadby a jeden pohreb a v komédii Gosford Park.

„Jedným z dôvodov, prečo som nakoniec do toho išla, bol fakt, že je to veľmi vzdialené všetkému, čo som doteraz robila,“ povedala potom, čo ju filmové publikum takmer nespoznalo pod nánosmi vulgárneho mejkapu, s peroxidovo blond vlasmi a dlhými umelými nechtami.

Režisér Refn bez ostychu priznal, že sa inšpiroval Donattellou Versace a Lady Macbeth.

Film súťažil tento rok v Cannes a hoci ho kritici prijali rozporne, 53-ročnú herečku trápilo niečo iné. Na festivale stretla množstvo svojich vrstovníkov a všetci vyzerali tak nádherne, oslnivo a zdravo, že sa vedľa nich cítila ako stará škatuľa. Odvtedy uvažuje, či nie je načase vypomôcť si aspoň liftingom.

Kristin Scott Thomas celú svoju kariéru bojuje s prívlastkom najlepšia herečka vo vedľajších úlohách a s pribúdajúcim vekom sa to len zhoršuje. „V mojom veku sa permanentne objavujem vo vedľajších úlohách, mladá herečka, dvadsiatnička, nanajvýš tesne po tridsiatke je ústrednou postavou, a ja stojím kdesi povedľa nej. Sledujem samu seba, ako starnem na plátne, ktoré nič neskryje.“

So svojím vekom nemá problém, trápi ju skôr nevšímavosť okolia. „Podobne ako veľa iných žien v staršom veku, mám pocit, akoby som sa stávala neviditeľnou. Viem, že to znie ako klišé, ale muži rokmi získavajú charizmu a ženy sa presúvajú do kategórie nezaujímavé.“

Len Boh odpúšťa (2013). FOTO - outnow.ch



Tragické detstvo

Narodila sa na juhu Anglicka ako najstaršia z piatich detí a jej tragické detstvo dalo zabrať viacerým psychológom. Keď mala šesť rokov, pri leteckom nešťastí jej zahynul otec, pilot Britského kráľovského námorníctva. Matka sa znova vydala za pilota Britského kráľovského námorníctva, ktorý takmer za identických okolností zahynul o šesť rokov.

Možno zo zúfalstva, možno z neschopnosti prekonať vlastnú traumu ju matka poslala do internátnej školy, kde sa Kristin musela sama vyrovnať s opätovnou stratou. Výsledkom boli depresie, ktoré ju dlhé roky trápili.

„Už je to všetko za mnou,“ hovorí dnes rozhodne. „Keď som začínala, bolo to niečo, čo ma vyslovene charakterizovalo ako herečku, bola to veľká časť môjho ja. Vekom to zmizlo, dospela som a, samozrejme, pomohli mi roky psychoanalýz.“



Štyri svadby a jeden pohreb (1994). FOTO: outnow.ch

Herečka z teba nebude

Po skončení strednej školy sa vybrala do Londýna. Prihlásila sa na kurz herectva. Povedali jej, že z nej nikdy žiadna herečka nebude, a sklamaná odišla do Paríža.

Pracovala tu ako au-pair a popritom vyštudovala hereckú školu. Zoznámila sa so svojím budúcim manželom, gynekológom Françoisom Olivennesom, a uvedomila si, že v Paríži sa cíti viac doma ako v Anglicku.

S dokonalou francúzštinou začala hrávať v televíznych filmoch, až kým si ju nevšimol Roman Polanski a neobsadil ju do vynikajúcej psychodrámy Horký mesiac. S ešte mladým a neznámym Hughom Grantom stvárnili britský manželský pár, aby sa o dva roky opäť stretli v romantickej komédii Mika Newella Štyri svadby a jeden pohreb a z Kristin sa stala medzinárodne uznávaná hviezda.

Hollywood si podmanila drámou Anglický pacient a romantickou snímkou Zaklínač koní, Veľkú Britániu rozosmievala spolu s Rowanom Atkinsonom komédiou Univerzálna upratovačka a satirickou snímkou Gosford Park Roberta Altmana.

Anglický pacient (1996). FOTO - outnow.ch

Naspäť do Anglicka

V roku 2008 sa po sedemnástich rokoch manželstva rozviedla a začala pracovať ešte intenzívnejšie než dovtedy. Herectvo je totiž geniálny únik pred osobnými problémami. „Vypnem vtedy súkromný život,“ priznáva. „Prijmem úlohu, vypadnem niekam inam a predstieram, že som niekto iný.“

Medzi jej najzaujímavejšie filmy za posledné roky patria tie francúzske, ale užívala si aj nakrúcanie britskej snímky Nanič chlapec z roku 2009. V životopisnom príbehu o detstve a dospievaní Johna Lennona stvárnila tetu Mimi, ktorá ho vychovávala. Hoci odbočíme od témy, nedá sa nespomenúť malá pikoška z nakrúcania. Medzi britským hercom Aaronom Taylor-Johnsonom, predstaviteľom Lennona a režisérkou Sam Taylorovou preskočila iskra a dnes tvoria manželský pár. On mal 19, ona 42.

Kristin Scott Thomas vždy tvrdila, že Paríž je bez akýchkoľvek pochybností jej domovom. V Anglicku sa po toľkých rokoch cíti takmer ako cudzinka. Teraz pripúšťa aj niečo iné. „Ťahá ma to, a dosť silno, naspäť do Anglicka. Myslím, že je to generačná záležitosť. Máte dvadsať a chcete vypadnúť. Máte tridsať a milujete to tam. Máte štyridsať a začnete sa obzerať dookola. Teraz mám päťdesiat a chcela by som sa vrátiť naspať.“

Nanič chlapec (Nowhere Boy, 2009). FOTO: outnow.ch