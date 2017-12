Homeland pozeráva aj Obama. U nás ho stiahli po dvoch častiach

Na slovenských obrazovkách najoceňovanejší seriál súčasnosti dlho nevydržal.

13. sep 2013 o 10:53 Miloš Krekovič

Joj ho po dvoch častiach stiahla, diváci sú nahnevaní.

Keby ste chceli vedieť, pri čom večer relaxuje americký prezident, tak už je to verejné.

Barack Obama priznáva, že je veľkým fanúšikom seriálu Homeland, dokonca si kompletné dve série obstaral na dévedéčkach v zberateľskej edícii.

Ak priznanie nevzniklo len v hlavách jeho poradcov, aby mu zlepšili imidž, mohlo by to znamenať, že má dobrý vkus.

Američania spolu s hlavou štátu netrpezlivo čakajú na koniec septembra. Vtedy sa začne vysielať tretia séria a publikum už teraz háda, kam utečie seržant Brody, v príbehu momentálne najhľadanejší muž planéty.

V podobnom čase – 3. septembra – sme odštartovali na Slovensku zatiaľ vôbec prvým dielom. To prináša známy problém s rozpolteným publikom. Ako písať o seriáli, ktorý jedni nepoznajú a tí druhí naopak už dávno sťahovali z internetu?

Vlastenec či terorista?

Homeland - zatiaľ boli nakrútené dve série (po dvanásť častí) , chystá sa premiéra tretej .

, chystá sa . - získal štyri ceny Emmy (2012) za najlepšiu seriálovú drámu, najlepšiu herečku, herca a scenár seriálovej drámy, päť Zlatých glóbusov (2012 a 2013) a množstvo ďalších cien.

Možno bude lepšie zamyslieť sa nad úspechom seriálu na celom svete, nielen v USA.

Brilantný je predovšetkým scenár. Pripomína to známe testy s obrazcami, kde striedavo nachádzate protikladné zobrazenia, takže oko samo nevie, čo má vlastne vidieť.

Podobný typ napätia a neistoty udržujú scenáristi okolo svojho ústredného hrdinu. Do poslednej chvíle nevieme, či Nicholas Brody, americký vojak po návrate zo zajatia v Iraku, nie je agentom a teroristom, ktorý prešiel na opačnú stranu.

Je až neuveriteľné, koľko dielov vedia scenáristi balansovať na hrane rôznych verzií. A stále to nepôsobí ako krkolomný konštrukt.

Ďalšia vec je chémia medzi postavami. Ako to vysvetľoval jeden z tvorcov seriálu Alex Gansa, tie sú úplne odlišné.

Na jednej strane agentka CIA Carrie (Claire Danes), ktorá trpí bipolárnou poruchou a emocionálnou nerovnováhou - raz sa cíti hore a raz dolu. Na druhej strane vojak Brody, vycvičený snajper zvyknutý na sústredenie. „Prežil skúsenosť, ktorá by väčšinu ľudí zlomila. Má ohromnú vôľu, zmysel pre povinnosť a zodpovednosť. Je celkom iný ako Carrie - a každý z nich má svoje tajomstvá,“ vysvetľoval Gansa, prečo to dvojici na obrazovke tak dobre funguje.

Podľa Huffington Post je práve toto jeden z mála televíznych párov, ktorý dokáže presvedčiť publikum, že skutočne existuje láska. Napokon, úlohu Brodyho dostal herec Damian Lewis bez konkurzu. Tvorcovia šli na istotu, stačil jeden telefonát.

Hra na mačku a myš

Do tretice za úspechom môžeme vidieť celkom nový, komplexnejší obraz terorizmu.

Ešte pred desiatimi rokmi by bol sotva mysliteľný seriál, kde CIA vždy nehrá čistú hru, ktorý kritizuje nasadenie bezpilotných lietadiel na Blízkom východe a dokonca s nepriateľom súcití.

Keď Homeland získal Peabody Award, zaznelo aj toto: „Je to hra na mačku a myš, psychologický triler, Rorschachov test sveta po 11. septembri. Všetkých jeho pochybností, podozrení, strachov.“

To je celkom presné a navyše, spokojní sú všetci. Kritici americkej zahraničnej politiky súhlasia so snahou scenáristov terorizmus pochopiť, zistiť ako vzniká. Vyznávačom konšpiračných teórií vyhovuje zápletka o sprisahaní na najvyšších miestach a napokon ani vlastenci sa necítia urazení. Z príbehu totiž vyplýva, že prechmaty vždy boli a budú, no to ešte neznamená, že boj proti terorizmu nie je kľúčová vec národnej bezpečnosti.

Hlasy proti zaznievajú sporadicky. Napríklad, že Homeland podporuje strach z islamu alebo zobrazuje rôzne frakcie teroristov ako príliš jednoliate.

Minulý rok vzniesla protest libanonská vláda proti spôsobu, ako seriál zobrazuje Bejrút. Minister turistického ruchu tvrdil, že ich hlavné mesto je jedným z najbezpečnejších v regióne, žiadne hniezdo teroristov. O pár dní neskôr prišiel výbuch v centre Bejrútu, ktorý dal za pravdu skôr scenáristom seriálu.

Začali to v Izraeli

Menej sa už všeobecne vie, že Homeland nie je americký vynález. Jeho predlohou bol izraelský seriál Hatufim (v preklade Unesení). Režisér a scenárista Gideon Raff v ňom vyrozprával príbeh inšpirovaný prípadmi vojnových zajatcov, ktorí sa ťažko zaraďujú do života.

Takisto americká verzia zvýrazňuje tému veteránov z Iraku a Afganistanu, no autori urobili zopár zmien. Z pôvodne rodinnej drámy sa stal politický triler s odlišnými reáliami (americká armáda na rozdiel od izraelskej nevymieňa zajatcov).

Tretiu sériu ohlasuje trailer s hudbou The Cinematic Orchestra a bolo už prezradené, že vojak Brody sa v prvých dieloch objaví len minimálne. Napokon, je na úteku, možno, že vo Venezuele.

Seriál mal byť jedným z top programov Joj Plus, po dvoch odvysielaných dieloch jeho vysielanie vedenie stoplo.

„Seriál Homeland sme na istý čas stiahli z obrazovky, pretože v novom slote o 20.30 na Pluske zaznamenal nižšiu sledovanosť, ako sme očakávali. Na obrazovky sa vráti do neskoršieho času už onedlho," povedala pre Omédiách.com Ivana Semjanová, riaditeľka Úseku analýz, marketingu a PR Joj.