Sherlock Holmes obstál aj v 21. storočí, ale zmenil sa

Keď sa podarilo nanovo začať Batmanovi aj Bondovi, bol reštart ďalšieho kultového hrdinu otázkou času.

13. sep 2013 o 11:24 Oliver Rehák

Keď sa v roku 2005 podarilo nanovo začať Batmanovi a vzápätí aj bondovskej sérii s filmom Casino Royale, bol reštart ďalšieho kultového popkultúrneho hrdinu otázkou času. Naozaj prišiel, ale s dosť prekvapivou postavou.

Filmových a televíznych adaptácií príbehov súkromného detektíva, ktorého v roku 1887 predstavil spisovateľ Arthur Conan Doyle, je veľa. Prvýkrát sa objavil v kine už v roku 1900.

Odvtedy prešiel najrôznejšími premenami – od klasických detektívok až po paródie.

Dá sa povedať, že každá generácia má svojho herca. Medzi najvýraznejších patrili Basil Rathbone, Jeremy Brett a bez debaty aj Robert Downey Junior.

Bizarný a trochu šibnutý

Holmes for the Holiday – sľuboval plagát filmu, ktorý mal premiéru v decembri 2009. Na to, ako si so známou predlohou poradí režisér Guy Ritchie, sa čakalo dvojnásobne.

V tom čase už totiž mali za sebou veľmi úspešné oživenia Batman aj James Bond. Z prvého sa stal temnejší hrdina, z druhého akčnejší, ktorý sa vyrovnal v súboji sérii o agentovi Jasonovi Bournovi.

„V pôvodných poviedkach je množstvo veľmi akčných momentov, obvykle ich iné filmy neukazovali,“ vysvetľoval anglický režisér pre CBS News, v čom sa bude jeho prístup líšiť od predchodcov.

Čerstvý štyridsiatnik príbehy Sherlocka Holmesa dokonale poznal od detstva a rozhodol sa vyrozprávať ich súčasným jazykom. Mal šťastie v zapálenom producentovi, ale hlavne pri obsadzovaní hercov. Do hlavných postáv chcel totiž najskôr iné mená a ktovie, ako by film dopadol. Práve hlavní hrdinovia sa totiž viac než zásadným spôsobom pričinili o úspech.

Američan Robert Downey Jr. mal iba o štyri roky viac než Ritchie, no režisérovi sa sprvu zdal pristarý. Že uspel na castingu, však nebola náhoda. V Holmesovi sa našiel už pri čítaní kníh: „Bizarný a trochu šibnutý – tento opis by mohol sedieť aj na mňa,“ hovoril pre časopis Premiere.

Starý britský prízvuk si nacvičil už pri práci na Chaplinovi (1992) a ani s akčnými scénami ako fanúšik bojových umení nemal problémy. Iba raz sa muselo nakrúcanie stopnúť na pár dní, keď pri scéne bitky jeho tvár nechtiac naplno trafila pravačka dvojmetrového Francúza Roberta Mailleta.

Aj doktorom Watsonom, verným Holmesovým spoločníkom, mal byť pôvodne iný herec. Russell Crowe. Už na prvých stretnutiach si však Downey a Jude Law skvele sadli a režiséra si získal aj notesom, v ktorom si priniesol hlášky z kníh, ktoré začal improvizovať do dialógov. Aj jeho zásluhou sa táto postava zmenila na úplne rovnocenného partnera hlavného hrdinu. Nestratí sa pri ňom v akčných scénach, ani pri pretekoch v dôvtipných pozorovaniach a dedukciách.

Ešte postmodernejšie

Samotný príbeh vychádza z niekoľkých Doyleových poviedok, s ktorými sa voľne a nápadito pohráva. Začína sa okultistickou scénkou v kostole, kde sa uvedie hlavný zloduch (takisto výborný Mark Strong ako lord Blackwood). Plán ovládnuť Britániu mu, samozrejme, nevyjde, prekvapivejšia je skôr séria efektných špinavých vedecko-fantastických trikov, s ktorými to skúša.

Kým tu sú len dve výpravné akčné scény a väčší dôraz stojí na skvelých rýchlych dialógoch, v pokračovaní, ktoré vzniklo už o dva roky, sa tento pomer vyrovnal. Že vznikol tak rýchlo, bolo po tržbách z kín, predajnosti DVD, Zlatom glóbuse pre Roberta Downeyho a oscarových nomináciách logické. Dá sa pozerať aj bez predchádzajúceho filmu, no funguje lepšie, keď ho poznáte.

Sherlock Holmes 2: Hra tieňov mal ako predlohu iba jednu pôvodnú poviedku - Posledný problém. Z nej sa však odpichol k niekoľkým popkultúrnym citáciám. V scéne vo vlaku napríklad maskovanie hlavného hrdinu pripomenie Heatha Ledgera ako Jokera v Batmanovi, útek lesom pod paľbou je zase nakrútený na spôsob vojnového seriálu Bratstvo neohrozených. Nie sú to plagiáty, ale vydarené a funkčné pocty.

To sa týka aj hudby – soundtrack poskladal Hans Zimmer aj z tradičnej rómskej hudby (nahrávali ju Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou a štyria členovia súboru Cigánski baróni z východného Slovenska), Morriconeho či Schubertovej piesne Pstruh.

Dvojka je jednoducho „postmodernejšia“. Pripomína to spôsob práce iného režiséra, Baza Luhrmanna. Ten podobne nakrútil Moulin Rouge či Veľkého Gatsbyho.

Väčšina scén sa odohráva v rýchlom tempe, akurát sú ešte výpravnejšie, kostýmy a dekorácie ešte viac hýria farbami. Ani profesor Moriarty, nový hlavný protivník, nebojuje už len svojím nadpriemerným intelektom, ale aj päsťami.

Sherlocka uviedla aj BBC

Pochopiteľne, takéto podanie nemusí sedieť každému, ale pre väčšinu divákov to fungovalo aj po druhý raz. Aj tržby za druhý film presiahli pol miliardy a keď Robert Downey Jr. na záver dopíše otáznik za slovo The End, ďalšie pokračovanie môže prísť kedykoľvek.

Aj keď teraz asi uplynie viac času. BBC už totiž stihla ponúknuť vlastnú verziu. V roku 2010 sa na televíznych obrazovkách objavili prvé tri diely seriálu Sherlock, kde sa slávny detektív stvárnený Benedictom Cumberbatchom pohybuje po súčasnom Londýne.

Zabralo to, aj u kritikov, ktorí boli inak k filmovej dvojke vlažnejší – televízny Sherlock sa skloňoval na cenách BAFTA aj na amerických Emmy. BBC 1. septembra zverejnila fotku s poslednou klapkou tretej série.