Aktuálne výstavy

No flowers, Petra Feriancová, Ave Mária, Miracle, Taliani v Umelke, Všetky dobré veci smerujú k jednému bodu, Dušan Junek: Len papier a Ateliér design skla zo Zlína, Kurátorky na výstave Jany Želibskej, ArtD. No 1

17. sep 2013 o 0:00 (kul)

No flowers

Výstava mladých šperkárok - študentiek profesora Hermana Hermsena z Düsseldorfu No flowers je v galérii Eggplant na Panenskej ulici v Bratislave oddnes do 18. októbra.

Petra Feriancová

V košickom Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici otvoria dnes o 17.00 h výstavu Petry Feriancovej Za všetko môžu pletky Bohov. Kurátorom je Michal Štofa.

Ave Mária

V Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy je do 3. 11. výstava Ave Mária – mariánska ikonografia v zbierkach GMB. Kurátorky: Jana Luková, Martina Vyskupová.

Miracle

V mobilnej galérii Space v parku na Šafárikovom námestí v Bratislave otvoria dnes o 18.00 h výstavu Igora Przybylského Miracle.

Taliani v Umelke

Vernisáž výstavy talianskych výtvarníkov Maura Patarchiho (Veľká sála) a Roberta Cardoneho (Kamenná sála) bude v stredu o 18.00 h v Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade v Bratislave (Umelka). Kurátorom je Enrico Ravegnani, výstava potrvá do 6. októbra.

Všetky dobré veci smerujú k jednému bodu

Bratislavská Zahorian&co Gallery na Štúrovej ulici predstavuje od štvrtka do 18. októbra výstavu Štefana Papča Všetky dobré veci smerujú k jednému bodu. Kurátorom je Michal Stolárik.

Dušan Junek: Len papier a Ateliér design skla zo Zlína

Výstavu Dušana Juneka Len papier (typo & symbol & plagát) otvoria vo štvrtok o 18.00 h v Synagóge – Centre súčasného umenia trnavskej Galérie Jána Koniarka na Halenárskej ulici. Kurátorom je Stanislav Stankoci, výstava potrvá do 26. októbra. Súčasne tam bude vernisáž výstavy ateliéru Design skla Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, mapujúca vývoj výtvarného umenia v ateliéri Design skla od roku svojho vzniku. Kurátorkou je Michaela Spružinová, výstava potrvá do 30. októbra.

Kurátorky na výstave Jany Želibskej

Komentovaná prehliadka a výklad k výstave Jana Želibská - Kus zeme na Zvolenskom zámku v podaní kurátoriek Lucie Gregorovej a Vladimíry Büngerovej bude vo štvrtok o 18.00 h.

ArtD. No 1

Výstavu doktorandov Katedry maľby a iných médií VŠVU nazvanú ArtD. No 1 – umelci s titulom Artis doctor otvoria vo štvrtok o 17.00 h v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Autor projekt Michal Černušák, kurátorka Beáta Jablonská. Potrvá do 27. októbra.