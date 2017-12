Vyjdú neznáme novinky The Beatles

V novembri vyjde ďalšia zaujímavá kolekcia z archívov legendárnej skupiny

16. sep 2013 o 17:09 Oliver Rehák

Za oficiálny koniec The Beatles sa považuje apríl 1970, no ešte stále je v šuplíkoch dosť neznámeho materiálu. O necelé dva mesiace sa na trhu objaví dvojalbum.

Ak by sa niekomu zdalo, že všetko, čo kedy urobili, už pozná, 11. november ho asi prekvapí. To je totiž dátum vydania albumu The Beatles: On Air – Live at the BBC Volume 2. A fanúšikovia skupiny sa môžu tešiť nielen na raritné pesničky.

Deň v štúdiu, noc na pódiu

Že sa stali svetoznámou skupinou, nebola žiadna náhoda. Najskôr urobili všetko pre to, aby o nich vedel v Británii každý. Od marca 1962 do júna 1965 odohrala štvorica muzikantov z Liverpoolu pre verejnoprávnu BBC neuveriteľných 275 (!) vystúpení. V televíznych programoch aj v rádiu.

„Všetko sa robilo okamžite,“ cituje Georgea Harrisona stránka Thebeatles.com. „Prešli sme dvesto míľ v starej dodávke po diaľnici do Londýna, našli sme budovu BBC, rozložili sa tam, odohrali celý svoj program a vyrazili naspäť do Newcastlu na večerný koncert!“

Neuveriteľný rekord dosiahli 16. júla 1963, keď za sedem hodín nahrali osemnásť pesničiek do televíznej šou Pop Go The Beatles. V takej koncertnej forme vtedy boli.

Takto vyzerá obal očakávaného dvojalbumu. Vydavateľ už zverejnil aj presný zoznam skladieb. FOTO – EMI/PARLAPHONE

Na existenciu raritných materiálov upozornil aj krátko pred smrťou John Lennon: „Pre náš obľúbený program Saturday Club sme urobili niekoľko nahrávok, ktoré ešte nevyšli a boli v dobrej kvalite.“

Jediným problémom doteraz zostávalo, že BBC nemala vo zvyku držať dlhodobo v archíve všetky svoje relácie. Našťastie, už v začiatkoch si kapela rýchlo získala dosť fanúšikov, ktorí si všetky jej televízne a rozhlasové vystúpenia zaznamenávali na magnetofóny.

Prvýkrát sa ich podarilo zozbierať a zremastrovať v roku 1994, keď mala kolekcia s visačkou Live at BBC premiéru. Úvodný diel, na ktorom je napríklad aj menej známa skladba Lennona a McCartneyho I’ll Be On My Way, vyjde v reedícii takisto 11. novembra. Ale druhý diel pre beatlesológov vyzerá ešte atraktívnejšie.

Raritné coververzie

„Je tam veľa energie a nadšenia. Boli to možno naše najlepšie vystúpenia,“ komentoval Paul McCartney počúvanie starých záznamov s odstupom štyroch dekád.

On Air – Live at the BBC podľa zverejneného zoznamu skladieb pokrýva obdobie rokov 1963 a 1964. Na dvojalbume bude až dvadsaťtri doteraz nezverejnených vecí.

V tom čase ešte kapela nemala dosť vlastných pesničiek, tak hrávala aj niekoľko coververzií. Okrem tých, ktoré vyšli na oficiálnych albumoch, tu napríklad budete počuť I’m Talking To You od Chucka Berryho, štandard Beautiful Dreamer, I Got Woman (Ray Charles) alebo Lucille (Little Richard).

Pesničky na dvojalbume dopĺňajú záznamy rozhovorov muzikantov s moderátormi. Tie obvykle boli podľa pamätníkov vtipne drzým osviežením inak formálneho vysielania začiatkom 60. rokov.

Súčasťou bookletu budú aj komentáre o vzniku jednotlivých piesní od znalca skupiny Kevina Howletta.