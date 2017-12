V Bratislave sa začal týždeň dizajnu

Festival svetových aj domácich tvorcov ukazuje, že obyčajné veci môžu fungovať a vyzerať výnimočne.

16. sep 2013 o 18:08 Jana Németh

Ak máte aspoň trochu vzťah k skvelým nápadom, pekným veciam, inšpiratívnym ľuďom a dobrej atmosfére – Bratislava Design Week je dobrá voľba.

Najprv to bola víkendová akcia, ktorá po dlhých rokoch oživila budovu bývalého Leninovho múzea na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Skvelý priestor Pisztoryho paláca sa v spojení so súčasným dizajnom osvedčil a tento rok sa už svojím programom zaradí medzi týždne dizajnu tak, ako ich poznáme zo sveta.

Hlavné sídlo sa nemení, výstavy a rôznorodé sprievodné akcie nájdete tak ako vlani aj v Nemocnici sv. Michala a v priľahlých uliciach.

„Rozhodli sme sa vyjsť von z Pisztoryho paláca do štvrte, ktorú považujeme za neprávom podceňovanú a zaznávanú. Nám sa však páči, lebo má špecifickú energiu a Štefánikova ulica je vlastne jediný reálny mestský bulvár. Chceli by sme ukázať jeho potenciál a pomôcť mu do budúcnosti,“ hovorí šéfka festivalu Ľubica Hustá.

Bratislava Design Week sa začal včera, potrvá do nedele a hlavnou témou je Mesto naplno!

Z Viedne do Bratislavy

Z mesta do mesta, a vskutku naplno, viedla aj cesta rakúskeho dizajnérskeho dua, ktoré tvoria Katharina Mischer a Tomas Traxler.

Keď ich organizátori festivalu požiadali o účasť, začali rozmýšľať, ako by prepojili Viedeň, Bratislavu, projekty, na ktorých už pracovali, a farby, ktoré sú v ich tvorbe nesmierne dôležité.

„Rozhodli sme sa prejsť pešo od dverí nášho ateliéru až k Pisztoryho palácu,“ hovorí Tomas. „Bolo to úžasné, veľmi pôsobivé, no skutočne náročné. My sme si to síce užili, ale naše nohy nie,“ dopĺňa so smiechom Katharina.

Trasu dlhú 76 kilometrov prešli v polovici augusta za dva dni. Počas chôdze si stanovili viac úloh, aby zozbierali farby, ktoré ich obklopovali. Napríklad každú polhodinu fotili oblohu a pozorne zaznamenávali aj farbu oblečenia ľudí, ktorých stretávali. Asi najviac farieb vraj pochádzalo z odpadu – plastových fliaš či plechoviek.

Na výstave výsledky dobrodružnej cesty šikovne prepojili so staršími nápadmi – napríklad ukážkou projektu Collective works. Ide o objekt, ktorého výsledný vzhľad záleží na tom, či mu diváci venujú dosť pozornosti. Áno, možno to znie krkolomne, ale je to dobrý nápad, čo sa oplatí vidieť.

Nechajte sa ostrihať

Bratislava Design Week paralelne prebieha na viacerých miestach – v budove YMCA, v Múzeu dopravy, vo Foajé, v Berlinke (SNG), v Kontakte, v galériách, showroomoch aj na ulici.

Vo štvrtok popoludní sa odohrá aj prvý módny pochod v uliciach Bratislavy – Fashion Marš! Modelky budú smerovať od Pisztoryho paláca do ulíc Starého Mesta v modeloch slovenských návrhárok Dany Kleinert, Zlatice Hujbertovej, Lenky Sršňovej či značky Puojd.

Do programu sa dostal aj bývalý stánok PNS na rohu ulíc Karpatská a Šancová, ktorý už roky slúži iba ako rozmerný odpadkový kôš.

Iniciatíva Local Act, Vnútroblok a OZ Vagus z neho počas týždňa urobia kaderníctvo, fotografický ateliér, bistro aj kaviareň v rámci projektu Dizajn každodennosti, ktorý sa snaží hľadať a prepájať zažité skúsenosti a pocity obyvateľov tejto štvrte.

Ak je to na začiatok priveľa informácií – zorientujú vás festivalové noviny, kde nájdete rozhovory s hosťami festivalu aj prehľadný program.