Sean Bean: Keď milujem, tak sa žením

Potrebujete charizmatického kráľa, drsného zločinca alebo zaľúbeného transvestitu? Zavolajte si Seana Beana, aj v súkromí je to divoch i romantik súčasne.

19. sep 2013 o 0:00 Alena Štifilová

„Už mi chýba to oháňanie sa mečom, vzdychol si nedávno britský herec Sean Bean. „Našťastie ich mám pár doma, takže sa to dá vydržať.“

Žartoval, núdzou o filmové úlohy tohto typu netrpí, všetci režiséri vedia, že najlepšie sa cíti, ak ho posadia na koňa, oblečú mu dlhý plášť a nechajú ho bojovať do úplného vyčerpania. Lenže nakrúcanie seriálu Hra o tróny bolo pre neho takým silným zážitkom, že by si to rád zopakoval.

„George (R. R. Martin, autor literárnej predlohy) vytvoril svoj vlastný svet, podobne ako Tolkien, ale zachádza oveľa ďalej. Je to svet plný násilia, sexu, temné miesto, kde si nikto ničím nie je istý,“ opisuje s nadšením seriálovú fantasy z produkcie HBO.



V britskom seriáli Hra o tróny (2011) stvárnil hrdého lorda Edda Starka.

Foto: outnow.ch

„To množstvo energie, čo sa investovalo do produkcie, bolo obrovské, nedá sa to s ničím porovnať. Ani s Pánom prsteňov. Bolo to veľkolepé, do detailu premyslené, bolo to ako pracovať na celovečernom filme každý týždeň,“ tvrdí Bean. V epickej ságe, v ktorej bojujú dva mocné kráľovské rody o nadvládu nad celou ríšou, stvárnil lorda Edda Starka, čestného a hrdého bojovníka severu.

Podobnú charizmu vyžaruje i jeho noblesný Boromir z Pána prsteňov. Úlohu prijal vraj preto, že ho už unavovalo hrať darebákov a kriminálnikov.

Iné charaktery v USA, kde strávil osem rokov, takmer ani nedostával. Amerických režisérov oslnil v roku 1992 írskym teroristom posadnutým pomstou v dráme Hry patriotov, nesklamal ich ani ako zlosyn v bondovke Zlaté oko či v úlohe bývalého agenta, ktorý prešiel na stranu zločinu v dráme Ronin.



Boromir a Pán prsteňov (2001).

FOTO: outnow.ch

Štyri búrlivé rozvody

Sean Bean je divoch a dobrodruh s horúcou hlavou a to nielen na plátne, ale i v osobnom živote. Vyrastal v anglickom Sheffielde, dodnes má silný prízvuk a sám je prekvapený, že sa z neho stal herec. Priemyselný Sheffield je totiž miestom, kde každý chlapec túži byť futbalistom.

Jeho sny o športovej kariére ukončila detská hádka. Sklo z rozbitých dverí sa mu zapichlo do nohy a odvtedy zľahka kríva. Nakoniec sa vyučil za zvárača a istý čas robil vo fabrike svojho otca.

Stále ho to však lákalo k niečomu kreatívnejšiemu. Dnes ho považujú za najvšestrannejšieho britského herca, veľa sa venuje divadlu, nakrúca filmy, hrá v televízii, pracuje pre rádio a účinkuje v reklamách.

Rovnako pestré sú i jeho vzťahy. Bol štyrikrát ženatý (vraj preto, že je konzervatívny a každú lásku ukončí svadbou), má tri dcéry a na tohtoročnom odovzdávaní cien Bafta potvrdil klebety, keď prišiel ruka v ruke so svojou štvrtou exmanželkou Georginou Sutcliffeovou.

Obaja tvrdili, že sa k sebe „raz a navždy“ vrátili, hoci len pred rokom naňho podala Georgina trestné oznámenie za obťažovanie a zastrašovanie. Tiež sa už dávnejšie šepká, že Bean sa pričasto pozerá na dno pohárika a z toho dôvodu má do niektorých podnikov v Londýne vstup zakázaný.

Umrieť, ale ako?

Pre film si rád nechá narásť bradu a zakaždým dúfa, že bojové scény budú poctivé a nie len akože. V Hre o tróny si choreografiu nacvičovali týždne dopredu a dodnes s radosťou spomína na ich nakrúcanie na Malte. Každý chlap musí predsa milovať takéto filmovačky, veď kto ako dieťa nesníval o koni, meči a brnení?

Väčšina jeho úloh si vyžaduje fyzickú kondíciu, medzi jednotlivými klapkami si obyčajne zahrieva svaly a robí strečing. Po tom množstve úrazov, čo zažil pred kamerou, je už opatrný.

Najznámejší je úder kotvou, ktorý mu nechtiac uštedril Harrison Ford v dráme Hry patriotov. Ranu nad ľavým obočím mu zašili ôsmimi stehmi a niekoľko dní nemohol otvoriť oko. „Producenti boli scénou nadšení, americkí diváci sú totiž spokojní len vtedy, keď vedia, že predstaviteľ je naisto mŕtvy. A po tom údere sa o tom nedalo pochybovať,“ žartuje dnes.

Scén s umieraním si ako akčný hrdina užil neúrekom, najdlhšia pochádza pravdepodobne z Pána prsteňov, najriskantnejšia z historickej drámy Čierna smrť.

„Mali ma rozštvrtiť kone, ale nikto nevedel, ako na to. Chceli ma priviazať lanami k dvom teplokrvníkom, ale ja som súhlasil len s jedným. Nepáčila sa mi predstava byť priviazaný k dvom živým zvieratám, nikdy neviete, čo sa môže stať,“ hovorí. Nepríjemné spomienky sa mu viažu aj k psychologickej dráme The Field. Nakrúcala sa v zime na pobreží Írska a jeho hrdina ukončí život skokom z útesu. Za ním padá do mora aj rozbehnuté stádo kráv.

„Opakovali sme tú scénu niekoľkokrát. Boli to skutočné kravy a niektoré z nich boli aj dva týždne mŕtve. Menili ich síce za čerstvé, ale stále tam ostávali plávať aj nejaké staré. Ležal som na brehu, obmývali ma vlny a tie zapáchajúce mŕtvoly sa dotýkali môjho nosa. Nemohol som sa ani pohnúť, snažil som sa aspoň nedýchať a potom som sa dlho drhol v sprche,“ spomína na spoluprácu s režisérom Jimom Sheridanom. Tento film doteraz patrí k jeho najobľúbenejším.



Historická dráma Čierna smrť (2010).

FOTO: outnow.ch

Byť ženou je fajn

Na odovzdávaní televíznych cien Bafta neprekvapil len príchodom so svojou exmanželkou, ale i seriálovou postavou, za ktorú bol nominovaný v kategórii najlepší herec.

„Ak by ste sa ma spýtali na úlohu mojich snov, určite by som povedal túto,“ priznal predstaviteľ najhorších zloduchov a najcharizmatickejších kráľov. Postava profesora Simona, ktorý sa po nociach mení na blond transvestity krásku Tracie, ho totiž úplne pohltila.

„Začal som pozorovať ženy, ich držanie tela, kam kladú ruky, ako fajčia alebo ako si nesú kabelku. Potom som si to opakoval pred zrkadlom,“ spomína.

Celé telo si nechal depilovať voskom, naučil sa chodiť na pätnásťcentimetrových podpätkoch a s chuťou si navliekal silónové pančuchy. Jeho profesor sa cítil komfortne v úlohe ženy a časom i Sean Bean. Až mu bolo ľúto tragický príbeh Tracie opustiť. To, že cenu Bafta nevyhral, nebolo dôležité.



V druhej sérii seriálu BBC Odsúdení (2010) stvárnil transvestitu Tracie.