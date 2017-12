Nové CD

Emiliana Torrini: Tookah, Milan Lasica, Zdeněk Svěrák: O lidech a lidech.

17. sep 2013 o 15:46 Oliver Rehák, (her)

Emiliana Torrini: Tookah

Rough Trade Records/Wegart

Päť rokov uplynulo od jej predchádzajúcej štúdiovej nahrávky Me and Armini. Islanďanka s talianskymi koreňmi sa venovala dieťaťu a koncertovaniu (vlani aj na Pohode). Aká je kolekcia deviatich nových pesničiek? Budete počuť známy krásny, stále dievčenský hlas, akustickú gitaru, no o štipku viac delikátnej elektroniky aj melanchólie než doteraz.

Milan Lasica, Zdeněk Svěrák: O lidech a lidech

Supraphon

Toto nie je album, ale audio〜kniha, tvorí ju sedemnásť fejtónov Milana Lasicu, ktoré vyšli v českom preklade, a predhovor Zdeňka Svěráka. Obaja dlhoroční priatelia a kolegovia sa pred mikrofónom vystriedali pri načítaní fejtónov na večnú tému manželských vzťahov a aktuálne spoločensko­politické témy.