Premiéra The Doors

Kino Lumiére v Bratislave dnes uvedie záznam jedného z najlepších koncertov legendárnej americkej skupiny.

18. sep 2013 o 0:00 (tasr, kul)

BRATISLAVA. V júli 1968, necelý týždeň pred vydaním tretieho albumu Waiting for the Sun, vystúpili The Doors v najväčšom prírodnom amfiteátri v USA Hollywood Bowl. Záznam z večera, ktorý je považovaný za ich najvydarenejší zaznamenaný koncert, bude mať slovenskú premiéru dnes o 20.00 h v bratislavskom kine Lumiére.

The Doors: Live at the Bowl ’68 tu premietnu v digitálne reštaurovanej verzii. v HD rozlíšení a s priestorovým zvukom. Po úvodných rozhovoroch s členmi kapely divácia uvidia šestnásť skladieb od When the Music s Over cez Light My Fire až po vyše 17-minútovú verziu The End.

The Doors vznikli v roku 1965 v Los Angeles. Tvorili ju spevák Jim Morrison, klávesák Ray Manzarek, bubeník John Densmore a gitarista Robby Krieger. Na ich spomínaný večer v Hollywood Bowl dorazilo 18–tisíc divákov.

„Záznam z tohto koncertu vyšiel na LP v roku 1987, ale bolo na ňom len sedem skladieb. Bol to najkratší oficiálny album skupiny,“ uviedol dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman. Kompletná verzia vyšla až v októbri 2012 na rôznych nosičoch a je doplnená o viaceré bonusy. Ray Manzarek sa vyjadril, že „má taký zvuk, že to budete počuť tak, ako keby ste boli spolu s nami na pódiu.“