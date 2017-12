Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín prichádzajú filmy Diana, Insidious: Kapitola 2, Oggy a šváby, Snehulienka: Iný príbeh, Útek, Vtedy na západe.

18. sep 2013 o 16:29 Miloš Ščepka

Diana



Veľká Británia-USA-Švédsko. 108 minút. Réžia: Oliver Hirschbiegel. Účinkujú: Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, Geraldine James a ďalší.

Nemecký režisér Oliver Hirschbiegel (Pád Tretej ríše, Invázia) nakrútil v britsko-švédsko-americkej koprodukcii (s prispením Belgicka, Francúzska a Mozambiku) adaptáciu knihy Kate Snell Diana: Her Last Love o posledných dvoch rokoch života princeznej z Walesu. Filmoval v Británii, Chorvátsku, Indii a Mozambiku. Titulnú postavu stvárnila austrálsko-britská herečka Naomi Watts. Film vstupuje do svetových kín až tento týždeň, a hoci prvé reakcie britských recenzentov sú nemilosrdne odmietavé, už len samotná téma je zárukou komerčného úspechu.

video //www.youtube.com/embed/KkXJhAi53kQ

Insidious: Kapitola 2



Insidious: Chapter 2. USA 2013. 105 minút. Réžia: James Wan. Účinkujú: Patrick Wilson,Rose Byrne, Ty Simpkins, Lin Shaye, Michael Beach, Barbara Hershey a ďalší.

Austrálsky filmár čínskeho pôvodu James Wan, pochádzajúci z Malajzie, sa v Hollywoode uchytil v roku 2004 hororom Saw: Hra o prežitie. V roku 2010 slávil úspech nízkorozpočtovým komorným hororom Insidious o chlapcovi v kóme, ktorého telo funguje ako vstupná brána do nášho sveta pre pomstychtivých démonov. V pokračovaní, ktoré na prvý film priamo nadväzuje a vzniklo s rozpočtom 5 miliónov dolárov, sa dozvieme viac o vzťahoch rodiny Lambertovcov so svetom duchov. V USA už utŕžilo vyše 20 miliónov, ale kritiky sú tentoraz menej nadšené. Budúci rok by sa mal do kín dostať nový film vo Wanovej réžii – Rýchlo a zbesilo 7.

video //www.youtube.com/embed/fBbi4NeebAk

Oggy a šváby (Francúzsko 2013)

Oggy et les cafards / Oggy and the Cockroaches: The Movie. Francúzsko 2013. 80 minút. Scenár a réžia: Olivier Jean-Marie. Hudba: Vincent Artaud

Francúzsky kreslený televízny seriál z roku 1998 neoplýva pôvodnosťou, ale cituje a parafrázuje tak zručne, hravo, so zmyslom pre sebairóniu, že si získal nadšených fanúšikov po celom svete. Vo Francúzsku a Vietname vzniklo osemdesiatminútové pásmo troch príbehov a jednej krátkej epizódy. Odohráva sa v rôznych érach od praveku po budúcnosť, pracuje s rôznymi žánrami, výtvarnými štýlmi aj animačnými technikami, vystačí si bez slov a jeho hrdinami sú staré známe mačky v nekonečnom súboji s dotieravým hmyzom.

video //www.youtube.com/embed/OEnf0w3ZLtI

Snehulienka: Iný príbeh



Blancanieves. Španielsko-Francúzsko 2013. 104 minút. Scenár a réžia: Pablo Berger. Účinkujú: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina, Pere Ponce, Macarena García a ďalší.

Hoci by sa mohlo zdať, že čiernobiely nemý film sa inšpiroval úspechom francúzskej snímky The Artist, španielsky scenárista a režisér Pablo Berger na ňom pracoval takmer desať rokov. Inšpiráciu našiel vo fotografiách trpasličích toreadorov z roku 1998 a scenár dokončil v roku 2003. No kým v roku 2011 začal nakrúcať, na festivale v Cannes mal premiéru The Artist a princíp stratil originalitu. No ak The Artist je poklonou americkému nemému filmu, Blancanieves vzdáva úctu európskej ranej kinematografii, najmä dielam Abela Gancea a vyslúžil si obdiv kritikov i festivalových porôt. Žiaľ, nie aj publika. Súčasťou predstavenia je krátky film Ivany Šebestovej Sneh.

video //www.youtube.com/embed/HanTDiiZLpg

Útek



Flukt / Escape. Nórsko 2012. 75 minút. Réžia: Roar Uthaug. Účinkujú: Isabel Christine Andreasen, Ingrid Bolsø Berdal, Kristian Espedal, Tobias Santelmann, Hallvard Holmen, Bjørn Moan a ďalší.

Mysteriózny športový horor Ľadová smrť, fantastickú rozprávku Magické striebro a teraz aj dobrodružný stredoveký príbeh Útek, – to všetko obsiahne svojou tvorbou nórsky filmár Roar Uthaug. A najmä – to všetko dokáže absorbovať publikum päťmiliónového Nórska. Tam sa v roku 1363 po smrti rodičov, vo svete postihnutom morom, devätnásťročná Signe pokúša uniknúť z pazúrov bandy zloduchov za pomoci o čosi mladšej Dagmar. V role nemilosrdného Grimma hrá Kristian Espedal, hviezda nórskej blackmetalovej kapely God Seed (predtým Gorgoroth).

video //www.youtube.com/embed/4ozf407ofbY

Vtedy na západe

C’era una volta il West / Once Upon a Time in the West. Taliansko-USA 1968. 166 minút. Réžia: Sergio Leone. Hudba: Ennio Morricone. Účinkujú: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson, Jason Robards, Frank Wolff, Gabriele Ferzetti a ďalší.



Podľa námetu, na ktorom spolupracovali aj Bernardo Bertolucci a Dario Argento vznikol v roku 1968 v réžii Sergia Leoneho azda najlepší filmový western všetkých čias. Z vrážd nespravodlivo obvinený bandita Cheyen a mĺkvy muž zvaný Harmonika chránia bývalú prostitútku Jill, majiteľku zdanlivo bezcennej farmy Sweetwater, pred úkladmi železničného magnáta Mortona a pred jeho špecialistom na špinavé práce Frankom. Komplikovaný tanec smrti, v ktorom umierajú sny aj so svojimi nositeľmi a vytráca sa starý dobrý Západ, je umocnený hudbou Ennia Morriconeho.