CE.ZA.AR 2013: Vyberte najlepšiu architektúru roka

Cena verejnosti CE.ZA.AR 2012: Vila P

Karlovarská ul., Košice

autori: Dušan Burák, Michal Burák; spolupráca: Marek Bakalár

autor fotografií: Jaroslav Vaľko

Košická vila P je príkladom komplexného architektonického organizmu, kde jednotlivé jeho komponenty vo vyváženom súlade napĺňajú poctivú existenčnú podstatu rodinného domu. Architekti obsadili pútavú situáciu západného svahu jednoduchým objemom stavby – do terénu zapusteným kvádrom doplneným o krídlo garáže. Dom sa na troch rozvinutých podlažiach otvára na západ do záhrady a odvracia sa tak ulici fasádou sekundárnych priestorov. Priestranné obytné miestnosti sú smerom do exteriéru rámované formalisticky komponovanou figúrou krytých terás, zachytených vo vzdušnej oceľovej kostre. Tvaroslovie vonkajších aj vnútorných častí domu je vo výraznej miere postavené na harmonickom akorde obnaženého (pohľadového) betónu s drevom.