Ray Dolby: Vynálezca s dvomi Oscarmi

Bol by to iný svet, keby sa Ray Dolby naozaj narodil v 19. storočí a nevenoval zlepšeniu zvuku v hudbe aj vo filmoch.

20. sep 2013 o 17:35 Oliver Rehák

Dosť ľudí dlho nevedelo, čo znamená logo so zrkadlovo otočenými písmenami D na ich prehrávačoch. A ešte viac bolo takých, ktorí netušili že nejde len o názov firmy, ale aj o priezvisko jej zakladateľa.

Napísať, že Američan Ray Milton Dolby (18. 1. 1933 - 12. 9. 2013) bol zvukový inžinier, nestačí. Bez neho by hudba aj filmy zneli inak. A hoci mal majetok vo výške 2,4 miliardy dolárov, nežil uzavretý vo svojom svete – dal napríklad 35 miliónov dolárov na výskum buniek.

Inžinierom od detstva

Čo vlastne priniesol revolučný Dolby Noise Reduction System? Zníženie šumu nahrávky pri jej prehrávaní bez výrazného poškodenia pôvodného zvuku. Ten rozdiel bolo okamžite počuť - na audiokazetách, aj vo filmoch.

Pre milovníkov hudby vyvinul systém Dolby B, kým filmárske štúdiá používali A, neskôr pribudli ďalšie používané formáty ako Dolby SR (Spectral Recording) či Dolby Digital Surround EX.

Jeho patenty a vynálezy využívali milióny ľudí, no nie každý vynálezca získa dva Oscary a stane sa miliardárom. „Dokázal ticho skutočne premeniť na zlato," napísal v nekrológu časopis Forbes. Lenže Dolby úspech dosiahol aj preto, že mal vzťah nielen k technike, ale aj k umeniu.

Už v detstve sa zaujímal o iné veci ako rovesníci. O budúcnosti bolo rozhodnuté, keď mal 16 a videl prednášku šéfa firmy Ampex. Ten potreboval asistenta a ohúrila ho kamera, ktorú si talentovaný mladík sám vyrobil. Hneď ho zamestnal.

„Chodil som tri hodiny do školy a päť pracoval pre firmu," spomínal Dolby v rozhovore pre Los Angeles Times. Pomáhal vyvinúť systém nahrávania na videopásky a prvý patent (jeho meno sa celkovo spája s 50) si dal zaregistrovať v devätnástich.

Ray Dolby. FOTO - SITA/AP

Británia, India, Kalifornia

Po skončení Stanfordskej univerzity sa mu málilo vzdelanie aj dobrodružstvo. Zohnal si štipendium, dal prihlášku na Cambridge a v roku 1957 sadol na zaoceánsku loď.

V Británii sa zoznámil s budúcou manželkou Nemkou Dagmar, s ktorou prežil celý život. Spolu vyrazili aj do Indie, kde dva roky pracoval pre UNESCO ako vedecký poradca a potom sa rozhodol urobiť vlastnú kariéru.

Firma Dolby vznikla v Londýne v najlepšom možnom čase. V roku 1965 po úspechu Beatles a Rolling Stones vznikali stovky kapiel a nahrávacie spoločnosti hľadali, ako robiť čo najlepšie nahrávky. Jeho prvým úspechom bola objednávka Decca Records na 9 kusov zariadení Dolby A 301, za každé dostal 700 libier, čo boli vtedy veľmi slušné peniaze.

Presťahovanie sa do Kalifornie vyzerá ako geniálny obchodný ťah, ako preniknúť do Hollywoodu, no tvrdil, že ide najmä o rodinné dôvody: „Vyrastal som ako šťastné dieťa v Kalifornii a chcel som dať deťom rovnakú príležitosť“.

Aj tam sa ocitol v správnom čase na správnom mieste – George Lucas práve robil ságu Hviezdne vojny.

Dolby prežil zaujímavý život, ľutoval len jedinú vec: „Často som rozmýšľal, že v 19. storočí som mohol byť výborným inžinierom, pretože milujem mechaniku. Vždy som mal rád všetko, čo sa hýbe: bicykle, motorky, autá, lode, lietadlá, helikoptéry. Škoda, že som sa narodil v dobe, keď už všetky problémy mechaniky boli vyriešené a zostala len elektronika."