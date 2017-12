Nové knihy

Maureen F. McHughová: Po apokalypse, Ján Milčák: Pocit úľavy, M. Šašek: To je Paríž

22. sep 2013 o 14:15 Alexander Balogh, (ba)

Maureen F. McHughová: Po apokalypse

Tatran



Príbehy o možnom konci sveta vychádzajú z aktuálnych javov ako vtáčia chrípka, nezamest〜nanosť či nízka pôrodnosť. Napriek pochmúrnemu názvu vyznieva kniha optimisticky, vyznáva presvedčenie, že každá apokalypsa má svoje „po“ s novou nádejou na prežitie.

Ján Milčák: Pocit úľavy

KK Bagala



Ján Milčák, otec literátov Petra a Mariána, sa etabloval hlavne ako autor rozhlasových hier a rozprávok. V pró〜ze preferuje poviedky, päť prináša aj zbierka Pocit úľavy. Ich hrdinovia sú bežní ľudia, no s intenzívnym citovým životom. Ako píše vydavateľ, v textoch sa prelína realita so snom, súcit s ľahostajnosťou a prítomnosť so spomienkami.

M. Šašek: To je Paríž

Baobab



České vydavateľstvo, ovenčené množstvom cien zo súťaží o najkrajšie detské knihy, začalo vydávať sériu slávnych sprievodcov pre deti. Ich autorom je Miroslav Šašek, český architekt a ilustrátor, ktorý emigroval v roku 1947. Knihy z edície This is... vyšli pred polstoročím a preložili ich do mnohých jazykov. Baobab ich popri češtine vydáva aj v slovenčine.