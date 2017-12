Biele miesta, čierne diery

Dnes sa v Košiciach začína oficiálna časť medzinárodného kongresu kritikov výtvarného umenia, ktorí sú členmi asociácie AICA.

24. sep 2013 o 0:00 Jana Németh, jem

Vlani sa prestížne podujatie konalo v Zürichu, u nás bolo naposledy v roku 1966. K jeho usporiadaniu prispela spolupráca slovenskej sekcie AICA s Európskym hlavným mestom Košice 2013.

Témou kongresu sú Biele miesta, čierne diery. „Prvé dva dni sa venujú najmä regiónu strednej Európy vo vzťahu k západným dejinám umenia,“ vraví šéf slovenskej sekcie AICA Juraj Čarný.

„Táto téma rezonovala aj vlani na kongrese a pre náš región je nesmierne dôležitá. Od roku 1989 síce uplynulo už dvadsaťštyri rokov a hranice medzi západom a východom sú priepustné, no dejiny umenia napriek tomu nie sú prepojené,“ vysvetľuje Richard Gregor.

Vo štvrtok sa teoretici presunú do Bratislavy cez Žilinu, kde si prezrú Novú synagógu a Stanicu Žilina-Záriečie. V Bratislave ich čaká téma venovaná budúcnosti kritiky. „Kritici totiž nemajú len zodpovednosť reflektovať to, čo vzniklo, ale mali by hovoriť aj o tom, do akej miery na seba berú zodpovednosť za to, kam sa bude umenie uberať v nasledujúcich rokoch,“ hovorí Čarný.

Kongres nie je postavený iba na rozpravách teoretikov, do programu by mali zasiahnuť aj prizvaní umelci rôznymi performance či akciami. Jednotlivé príspevky účastníkov budú po kongrese prístupné online na webovej stránke aica.sk.