Dianu natočili cudne a bez sexu. Mohla to byť pokojne aj rozprávka

Väčšina recenzentov film nepochválila, možno aj z obavy, že hlavná hrdinka evokuje mediálny gýč. Také zlé to nie je.

23. sep 2013 o 17:51 Miloš Krekovič

Lekár Hasnat Khan sa verejne zaprisahal, že do kina nepôjde. Film Diana odsúdil pred premiérou na základe plagátu.

„Je to kopa krutých klamstiev,“ vyjadril sa Pakistanec, ktorý mal prežiť vášnivý vzťah s princeznou z Walesu krátko pred tragickou nehodou a dodal: „V našom vzťahu nebola žiadna hierarchia. Nebolo to o tom, že ona je princezná a ja lekár.“ Odhadol to dokonale, Diana je totiž presne taký film. Romantika o princeznej a normálnom chlapíkovi, ktorý vidí v celebrite obyčajnú ženu.

Možno je to pravda

Najprv pozitíva. Filmári mali výhodu, že osud najznámejšej ženy planéty divák dobre pozná.

Obišli tradičný problém životopisných drám, nemuseli vysvetľovať peripetie príbehu. Mali luxus povyberať úseky, na ktoré sa zamerajú a nechajú pre diváka priestor, nech precíti emócie.

Posledné dva roky prežíva princezná zložité obdobie. Po rozchode s princom Charlesom žije sama v Buckinghamskom Kensingtonskom paláci odlúčená od kráľovskej rodiny aj detí.

Zhruba v druhej minúte začíname rozumieť, čo majú znamenať umelecké zábery ženy stratenej v rozľahlých a odcudzených interiéroch: Diana trpí. Musí sa zamilovať. Okamžite, bezhlavo, fatálne. V tom istom momente zmäknú aj filmári a nasleduje romantická dráma.

Príbeh filmu podľa knihy Kate Snell Diana: Jej posledná láska z roku 2001 pracuje s verziou, že budúca kráľovná dva roky pred smrťou prežívala vášnivý vzťah s pakistanským chirurgom. Chcela si ho vziať.

S iným mužom, arabským milionárom Dodim Fayedom, sa v médiách ukazovala hlavne z trucu, aby lekár žiarlil. To môže byť pravdivé aj nemusí.

O zlomenom srdci

Zásadným problémom nie je to, že filmári špekulujú a aj tieto špekulácie nie sú ničím prevratné. Čudesné je niečo iné – vehementne odsudzujú paparazzov, médiá, spoločenské kasty, ktoré bránia v naplnení lásky, dusia vzťah dvoch rovnoprávnych ľudí.

Lenže čo iné robia sami svojím filmom? Pozornosť hrdinom udeľujú nie nepodobne ako britský bulvár. Dianu zobrazujú mnohostranne (Naomi Watts obsiahne pobláznenú tridsiatku, verejnú osobnosť aj vypočítavú manipulátorku), jej partner je o poznanie plochší. Khan má rád futbal, pivo, hamburgery, džez - a to je celé. Vo filme je len príveskom Diany.

Všetky zbrane slúžia tomu, aby sme uverili krehkej láske milencov, držali im palce proti celému svetu a videli, ako to medzi nimi iskrí. Vrátane metafory, ktorej nešlo odolať - o čom sa na rande budú rozprávať kardiochirurg a kráľovná sŕdc? O zlomenom srdci, prirodzene.

Diana nemeckého režiséra Olivera Hirschbiegela (Pád tretej ríše o posledných dňoch Adolfa Hitlera) je stále lepší film ako konkurenčné príbehy Steva Jobsa či pornoherečky Lovelace, ktoré sú práve v kinách.

Ak sa povznesiete nad príliš knižné dialógy, stále zostáva kvalitná romantická dráma, za ktorú môže Naomi Watts získať Oscara. Nakrútená je tak, aby sa ani kráľovská rodina nemohla sťažovať. Cudne a bez sexu. Mohla by to pokojne byť aj kreslená rozprávka. O Janovi a princeznej zo sklenenej veže.