Stratenú generáciu mohla zachrániť len revolta

25. sep 2013 o 18:00 Kristína Kúdelová

Už aj tínedžeri vedia, že láska býva bolestivá a budúcnosť zničujúco neistá. Rozpráva o tom netradične melancholická romanca s Johnom Cusackom Povedz čokoľvek (Say Anything).

Lloyd a Diane boli nervózni, nepokojne prežívali prvé neisté sekundy vo vzduchu a netrpezlivo čakali na gong, ktorý oznámi, že sa môžu odpútať. Vedeli, že potom by mal byť let bezpečný – bude trvať len niekoľko hodín a potom ich už čaká Londýn a v ňom budúcnosť.

Lenže aká budúcnosť? S filmom Say Anything nás režisér Cameron Crowe vyzval, aby sme si ju aj za týchto dvoch mladých ľudí skúsili predstaviť.

Sny slušnej americkej rodiny

O filme USA, 1989, 100 min

Réžia: Cameron Crowe

Kamera: László Kovács

Hudba: Anne Dudley, Richard Gibbs

Hrajú: John Cusack, Ione Skye, John Mahoney, Joan Cusack

Za hlavnú úlohu dostal John Cusack cenu kritikov pre najnádejnejšieho herca.

„Nechcel by som nič predávať, kupovať ani vyrábať. Nechcel by som predávať nič kúpené alebo vyrobené. Ani kupovať niečo predané alebo vyrobené. Nechcel by som vyrábať nič, čo má byť na predaj alebo na kúpu, alebo na výrobu, a nerád by som opravoval niečo kúpené, predané alebo vyrobené,“ povedal Lloyd, keď ho rodičia Diany zavolali na návštevu.

Bola druhá polovica osemdesiatych rokov a v slušnej americkej rodine sa patrilo, aby boli mladí ľudia ambiciózni, dychtiví po vzdelaní a plní plánov.

Slušnú americkú rodinu preto Lloyd zaskočil, keď na otázku: Čo by si chcel robiť po skončení leta? odpovedal: „Chcel by som byť dobrý v kickboxe a dovtedy čo najviac času stráviť s Dianou.“

Slušná americká rodina neverila, že taký človek môže v spoločnosti uspieť.

Táto romanca vznikla v roku 1989, keď ešte v USA vládol Reagan. Dôležitá informácia alebo nie?

Možno skôr to druhé, v každom prípade, Crowe v nej rozpráva o tom, ako sa z konzervatívnych názorov a predstáv o živote vytvára mohutný spoločenský tlak. Ukázal, ako všadeprítomný ideál úspechu narúša nádeje a sny nevinných tínedžerov a deformuje myslenie dospelých.

Ahoj, chcem sa zoznámiť

Kinematografia nebýva vždy originálna a veľakrát sa stalo, že príbehy postavené na sociálnom konflikte nakoniec viedli k rozprávke so šťastným koncom. Cameron Crowe sa búril voči takému filmovému kánonu a hoci je jeho romanca v zásade komédiou, tou víťaznou náladou je melanchólia.

Po prvých dotykoch s láskou a ‚vážnym životom‘ Lloyd a Diane cítili, ako sa v nich rodí jemná bolesť, ich bezstarostnosť sa menila na strach. Donedávna boli deťmi, zrazu sa z nich stávala stratená generácia, ktorú mohla zachrániť len revolta alebo nezničiteľná vnútorná sila.

Predobrazom postavy Lloyda bol mladík, ktorý sa kedysi prisťahoval do režisérovho susedstva.

Režisérovi zaklopal na dvere a spustil: „Ahoj, volám sa Lowell Marchant a rád by som sa zoznámil. Som tvojím susedom a som kickboxerom. Vieš niečo o kickboxe?“

V knihe You Couldn´t Ignore Me If You Try Crowe spomína, ako si chlapec pred podaním ruky utrel spotenú dlaň do nohavíc – a že len toto jedno dojemné gesto stačilo, aby sa v ňom začal rozvíjať film.

Postavu zo scenára potom dotvoril John Cusack, vtedy len na začiatku hereckej kariéry. Pre Lloyda bola zásadná a charakteristická chlapčenská energia, originalita, odvaha, romantizmus a napriek všetkému aj optimizmus.

Cusack vytvoril očarujúci mix sily a zraniteľnosti, ktorý vyvrcholil v slávnej scéne s magneťákom: Keď už si aj Diana myslela, že vzťah s chudobným chlapcom nemá budúcnosť, prišiel Lloyd pod jej okno a ešte raz sa pokúsil zabojovať tým, že jej z kazety pustil obľúbenú pesničku In Your Eyes od Petera Gabriela.

Aby ju bolo v daždi lepšie počuť, zodvihol ťažký magnetofón nad hlavu.

Predáva hamburgery?

Bezprostredne po premiére sa z filmu Povedz čokoľvek žiadny obrovský hit nestal.

Až neskôr, pomaly začali kritici aj diváci oceňovať, akým autentickým obrazom o dospievaní je. Až po rokoch si uvedomili, aké vzácne je v kine vidieť tínedžerov, ktorí tak úprimne a presne opisujú to, čo sa v nich deje, a ešte aj dokážu rozoznať rozdiely medzi rande, vášňou a láskou.

Mnohí by sa celkom potešili, keby sa potvrdili vlaňajšie správy, že by mohlo vzniknúť pokračovanie.

Lloyd hovorieval: „Človek sa zobudí, ide predávať hamburgery a zrazu má sedemdesiat rokov. Radšej na to nechcem myslieť.“

Diane ašpirovala na vysokoškolské vzdelania aj na spoločensky významnejšiu prácu, ale bála sa, že nebude šťastná. Akokoľvek silné bolo ich odhodlanie so životom zabojovať, tieto strachy si v sebe niesli aj pri spoločnom lete do Londýna.

Ako by dnes Crowe dotvoril ich neistú budúcnosť?