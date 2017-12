Kde sa varí najviac? Zadarmo na internete

Svetový šéfkuchár Jamie Oliver sa presunul na YouTube a pomáha začínajúcim internetovým hviezdam nakrúcať videá o varení.

25. sep 2013 o 18:00 Alena Štifilová

„Vitajte u mňa v Londýne. Toto sú priestory, kde varím, ochutnávam, tvorím knihy a podobné veci. A toto,“ rozhadzuje rukami Jamie Oliver. „Toto je moja prvá stanica, z ktorej budem vysielať naživo kuchárske šou.“

Začiatkom roka si populárny britský šéfkuchár založil svoj vlastný kanál, nazval ho vtipne FoodTube na YouTube a pripojil sa tak k ďalším šesťsto kanálom zameraným na zdravie a varenie. Správne tušil, že mladí ľudia viac ako televíziu sledujú videá uložené na YouTube a že budúcnosť kuchárskych šou je v interakcii s divákom a hlavne v zázračnom slovíčku „zadarmo“.

YouTube ponúka tisíce kanálov – predstavte si pod tým niečo ako množstvo malých súkromných televíznych staníc, rozdelených do rôznych kategórií. V kategórii Šport ich je dvesto, rovnako v kategóriách Správy a politika, Automobilový priemysel či Komédia. V kategórii Ako na to a Urob si sám takmer 1200 a v kategórii Veda a vzdelávanie dokonca 2600. Mnohé z nich majú ambíciu uverejňovať svoje relácie a živé šou v pravidelných vysielacích časoch a fungovať na spôsob klasickej televízie.

Ocenili jeho FoodTube

„Pýtajte sa ma priamo počas varenia v živej šou, píšte otázky, príďte na nakrúcanie. Všetko je zadarmo!“ vyzýva Oliver svojich fanúšikov. Ako odmena za námahu mu stačí, ak kliknete na ikonku odber. Počet odberateľov a počet prezretí je totiž meradlom úspechu na YouTube.

Nie každá celebrita je však ochotná prezentovať sa na internete alebo ponúkať svoje umenie takmer zadarmo, finančný prínos z reklamných bannerov je pre ne zanedbateľný. Jamie Oliver okrem vlastných receptov dáva priestor aj iným kuchárskym hviezdam. Propaguje ich cez ich vlastné relácie alebo si ich pozýva do svojich živých šou. Prvú takú odvysielal 21. januára a v súčasnosti patrí jeho FoodTube medzi najrýchlejšie rastúce a rozvíjajúce sa platformy na YouTube.

„Odľahlo mi, keď som sa dozvedel, že FoodTube za necelý rok existencie považujete za najlepší zo všetkých. Stále sa veľa učíme, počúvame divákov a zisťujeme, čo funguje a zlepšujeme to. Je to prestížne ocenenie, takže som veľmi pyšný,“ povedal v júli počas prijímania ceny Broadcast Digital Awards za Najlepší nový pôvodný kanál.

Pošli Jamiemu svoj recept

Jamie Oliver nie je jediný šéfkuchár na YouTube. Jeho britský kolega Gordon Ramsay má niekoľko vlastných kanálov už od roku 2006, pochváliť sa môže takmer dvestotisíc odberateľmi a celkovo tridsiatimi miliónmi prezretí.

Jamie Oliver sa však do svojej internetovej prezentácie vrhol s takým nadšením a láskou k internetovému divákovi, že ho určite čoskoro predbehne. Zatiaľ má „len“ dvadsať miliónov prezretí, ale počet jeho odberateľov sa blíži k štyristotisíc.

V lete prišiel s nápadom hľadať a vytvárať nové youtubové kuchárske hviezdy. Vyhlásil súťaž Jamie’s Search For A FoodTube Star a ktokoľvek, z ktoréhokoľvek kúta sveta mu mohol poslať štvorminútové kuchárske video. Ešte predtým nakrútil niekoľko inštruktážnych návodov s radami, ako takú prezentáciu nakrútiť.

V týchto dňoch by už malo byť známe meno výhercu. Vyberala ho odborná porota s prihliadnutím na zdvihnuté palce (počet lajkov) od divákov. Získa profesionálne vybavenie na nakrúcanie videí, k dispozícii zadarmo horúcu telefonickú linku, kde sa môže obrátiť s prosbou o pomoc na špičkových režisérov, kameramanov a kuchárskych expertov. A FoodTube sa postará o propagáciu jeho kanálu a pomôže mu vybudovať si publikum. Ak ste vyhrali u Jamieho Olivera, o budúcnosť máte postarané.



Britský šéfkuchár Gordon Ramsay. FOTO: SITA/AP

Bez televízie to nejde

Na to, aby zo šéfkuchára vznikla celebrita, nemôže len variť vzadu v kuchyni, hoc by bolo jeho jedlo na svetovej úrovni. Ak to, samozrejme, nie je reštaurácia obľúbená Georgeom Clooneym alebo Karlom Lagerfeldom.

Na Slovensku si ich postupne vytvárame pomocou televíznych šou. Cez drsnú reláciu Áno, šéfe! sme spoznali českého Zdenka Polreicha, jeho slovenského nástupcu šéfkuchára Jara Žideka a v týchto dňoch sa nám cez intenzívnu reklamnú kampaň istého obchodného reťazca vrývajú do pamäti mená českého kuchára Romana Paulusa a slovenského Marcela Ihnačáka. Ten mimochodom zbieral cenné skúsenosti práve v kuchyni Jamieho Olivera.

„Môžem zodpovedne povedať, že u neho som patril medzi najlepších. Jamie bol super šéf. Kuchár mal uňho voľnosť pri varení aj servírovaní. Mohol som popustiť uzdu fantázii a to ma bavilo. Za tri mesiace som sa stal jedným z troch zástupcov šéfkuchára,“ povedal Ihnačák v nedávnom rozhovore pre denník Nový Čas pre ženy.