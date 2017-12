Prídu hviezdni saxofonisti aj titani džezrocku

Presne o mesiac sa začínajú Bratislavské jazzové dni.

25. sep 2013 o 17:05 Marian Jaslovský

Ak náhodou chodíte na džezáky od prvých ročníkov, máme pre vás možno nie úplne optimistickú správu: tento ročník je už tridsiaty deviaty. Tá druhá správa je, naopak, mimoriadne radostná: dramaturgia je v tomto roku jednou z najsilnejších vôbec.

Vystúpia dvaja saxofonisti, ktorí patria medzi absolútnu elitu. Joshua Redman je talentom takým oslnivým, že už na jeho druhom albume, ktorý nahral ako 24-ročný, ho sprevádza hviezdny Pat Metheny. Mimoriadne rešpektovaný Chris Potter a jeho Underground nám zase ukážu, ako sa hrá moderné fusion.

Titanmi jazzrocku sa dajú bez debaty titulovať hudobníci, ktorí tvoria HBC Super Trio. Gitarista Scott Henderson, basgitarista Jeff Berlin a bubeník Dennis Chambers nepochybne vyvolajú taký uragán, že bude pred ním varovať aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Skupina Zawinul Legacy Band pokračuje v odkaze veľkého Joea Zawinula aj s autentickými členmi Zawinulovho Syndikátu. Vedie ju klávesista Scott Kinsey.

Bilal (na snímke z archívu BJD) bude chuťovkou pre priaznivcov moderného r’n’b s presahom do soulu a džezu, tento spevák je jedným z najzaujímavejších na newyorskej scéne. Speváka Josého Jamesa kritici charakterizujú ako džezového speváka pre hiphopovú generáciu. No a o tradičnú nedeľnú záverečnú tancovačku sa postará britská acidjazzová legenda Brand New Heavies.

Okrem B-stage, ktoré bude tradične pôsobiskom zaujímavých domácich projektov, budú slovenskí hudobníci otvárať aj všetky tri večery na veľkom pódiu. V piatok víťaz minuloročného hlasovania Martin Uherek Quartet, v sobotu skupina Nikolaja Nikitina s Gabom Jonášom a v nedeľu Jazzbrothers Štefana Bartuša s talianskym klaviristom Antoniom Faraom. Súťaž o účasť na budúcoročných džezových dňoch sa uzatvára 30. októbra.

V čase konania džezákov sa uskutočnia aj ďalšie festivaly, na ktorých budú hrať aj účinkujúci z BJD. Dvadsiaty druhý ročník festivalu Jazz Prešov sa bude konať 23. a 24. októbra. Druhý deň vystúpi aj Zawinul Legacy Band, za pozornosť stojí aj vystúpenie gitaristu Philipa Catherina a prešovského AMC Tria.

V piatok 25. 10. sa uskutoční festival Jazzové dni Košice, kde vystúpi Brand New Heavies. A o deň neskôr budú zawinulovci hrať v Žiline spolu s Big Bandom žilinského konzervatória a ďalšími skupinami.