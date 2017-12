Modrý salón s Martinom Hubom už dnes večer

Jubilujúci herec, režisér a pedagóg prijal pozvanie do Modrého salóna.

26. sep 2013 o 10:44 snd

Herec, režisér, pedagóg – to je stručný výpočet profesií len nedávno jubilujúceho profesora Martina Hubu. Uznávaný člen Činohry SND prijal pozvanie moderátorky Ľubice Krénovej do jej obľúbeného programu Prezentujeme. Pri rozhovore so znamenitým divadelníkom môžete byť osobne už dnes večer o 19.30 h v Modrom salóne.

Posledné vstupenky na netradičné stretnutie s Martinom Hubom v Modrom salóne máte možnosť si kúpiť v pokladnici novej budovy SND, ktorá bude dnes mimoriadne otvorená až do 19.30 h, teda do začiatku programu.

Odpovede Martina Hubu umocnia aj fotografie a zábery z inscenácií, ktoré sa pre túto výraznú osobnosť Slovenského národného divadla stali osudové. Spoznať ho budete môcť nielen ako umelca, ale aj ako človeka – dozviete sa, čím ho v detstve najviac „trápila“ jeho mama, keď nemala večer predstavenie, na čo sa v mladosti najviac tešil, keď sa vracal večer z divadla do rodičovského domu, ale aj to, že pády môžu byť pre človeka požehnaním.