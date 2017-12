Originálny festival rytmov a perkusií na Slovensku

V dňoch 11. - 12. októbra sa v bratislavskom Dome kultúry Ružinov uskutoční druhý ročník výnimočného festivalu World of the Drums.

26. sep 2013 o 13:35 MNK

Na Festivale perkusií vystúpia svetové hviezdy známe zo spolupráce s Led Zeppelin, Santanom či Stingom.

Najslávnejším účinkujúcim, ktorého budú mať milovníci hudby možnosť uvidieť na Slovensku po prvýkrát, je egyptský perkusionista Hossam Ramzy. Tento muž je známy nielen interpretáciou tradičnej severoafrickej hudby, ale aj svojou spoluprácou s hudobníkmi z iných žánrov, napríklad s Peterom Gabrielom, Jimmym Pageom a Robertom Plantom, Khaledom, Rachidom Tahom a Faudelom, ale napríklad aj so Shakirou. Na jeho najnovšom albume Rock the Tabla z roku 2011 spolupracovali napríklad indický skladateľ A. R. Rahman, či bubeníci Manu Katché a Billy Cobham. Na festivale World of the Drums vystúpi ako virtuózny hráč na darbuku.

video //www.youtube.com/embed/PYjsqrAF2Tk

video //www.youtube.com/embed/fKUwLCmTJ6o

video //www.youtube.com/embed/EJhO8iZaR1o

V bohatom programe vystúpia aj ďalší interpreti – napríklad Amadrums Trio z Poľska, ktoré interpretuje súčasnú hudbu pre bicie nástroje, skladateľ a interpret Pavol Bodnár so svojím džezovým projektom so skupinou špičkových hudobníkov, v ktorej účinkuje perkusionista Eddy Portella či Djakali Kone Band, unikátna world music zostava hudobníkov z Burkina Faso, Španielska a Rakúska.



Gamelan Gong Kebyar, orchester Taiko Hungary, Batatimba a tanečné vystúpenia dodajú festivalu exotickú atmosféru. O street art a etno kolorit sa postará skupina Recyklas, Jamadan a Dúhové eminencie.

Do Bratislavy zavíta aj legendárny hudobník Guem s projektom Afrika-Orient Express a výnimočný multiinštrumentalista Vladiswar Nadishana, ktorý ovláda desiatky nástrojov, z nich mnohé sám vynašiel. Na festivale predstaví okrem iných aj populárny moderný nástroj hang drum.

Festival ponúkne aj mnohé workshopy napríklad bubenícky, tanečný a muzikoterapeutický s dôrazom na perkusie a rytmus. V sobotu po skončení hlavného programu bude oficiálna afterparty aj s bubnovačkou v klube Bateliér na Továrenskej ulici.

Okrem toho v priestoroch festivalu budú mať svoje stánky aj výrobcovia hudobných nástrojov, ale nájdete tu aj hudobnú literatúru a cédečka so súvisiacou tematikou, etno suveníry, či exotické občerstvenie.

Viac o účinkujúcich i festivale nájdete na stránke www.shiraz.sk, prípadne na facebookovej stránke samotného festivalu. Vstupenky sa dajú kúpiť cez internetovú stránku predpredaj.sk.