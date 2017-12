Waves chce viac než len ukázať scénu

Osem priestorov v centre Bratislavy sa v túto sobotu prepojí do jedného špeciálneho festivalu.

30. sep 2013 o 18:34 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Či naozaj „po prvýkrát hudobný západ stretne hudobný východ“, ako tvrdia organizátori novej akcie, je otázne. V každom prípade málokedy si môžete urobiť taký dobrý prehľad o forme súčasnej mladej hudobnej scény ako cez najbližší víkend.

Početnosťou a pestrosťou to trochu pripomína Pohodu. Waves Bratislava sa v sobotu 5. októbra rozloží v siedmich kluboch v centre mesta vzdialených niekoľko stoviek metrov. Ponúkne vyše tridsať koncertov hudobníkov a kapiel známych najmä z vysielania Rádia_FM. Puding pani Elvisovej, Para, Lavagance, Diego, rapper Vec s bubeníkom Martinom Valihorom, Tomáš Sloboda a jeho Sounds Like This alebo mladé talenty typu Ink Midget či Katarzia. A nebude znieť len elektropop, gitarovky a elektronika, vystúpi aj Pressburger klezmer band.

Nejde len o koncerty, na ktorých domácu scénu doplní niekoľko zahraničných mien, ako napríklad Holanďania Birth of Joy či izraelské trio Crunch22. Waves je takzvaný showcase festival, kde sa majú stretnúť aj ľudia z brandže.

„Myšlienka klubového festivalu, ktorý by okrem prehliadky aktuálnej európskej, lokálnej či regionálnej hudobnej produkcie zahŕňal aj časť venovanú hudobným profesionálom, sa rodila niekoľko rokov,“ vysvetľuje jeden z organizátorov Tibor Holoda.

Ďalším, ôsmym festivalovým priestorom sa tak stane Primaciálny palác, kde budú cez deň panelové diskusie na tému exportu slovenskej hudby do zahraničia.

Nultý ročník Waves je rozšírenou verziou rovnomennej akcie, ktorá už dva roky funguje v susednej Viedni. Tam je ešte viac programu aj hostí – Waves Vienna trvá od štvrtka do nedele. Sympatické je, že medzi oboma mestami bude premávať špeciálny shuttle bus a ambíciou organizátorov je v budúcnosti vytvoriť spoločný Twin City festival.

Podrobný program sobotňajšej akcie u nás nájdete na www.wavesbratislava.com.