The Dude - hrdina, ktorý ušiel z kina

Pripravte sa na lekciu zo zenbudhizmu. Do kín sa vrátil kultový film bratov Coenovcov The Big Lebowski a s ním slávny Dude.

2. okt 2013 o 18:00 Kristína Kúdelová

V okolí obchodných centier už istý čas visí reklama na odevnú značku Marc O´Polo. Je na nej Jeff Bridges, stačí len trochu dvihnúť hlavu. Je možné, že okolo nej prešlo už veľa ľudí s údivom, krútilo hlavou a pýtalo sa: A toto čo má znamenať? Takto sa oblieka The Dude?

Ťažký flegmatik, ktorý má problémy

V druhej polovici deväťdesiatych rokov písali bratia Joel a Ethan Coenovci scenár k filmu The Big Lebowski. Stal sa vtedy jeden z tých malých filmových zázrakov, keď už aj na papieri bolo jasné, že vznikla nesmierne živá, plastická a originálna postava plná poznávacích znamení.

Jeff Lebowski, kamarátmi prezývaný The Dude, mal v obývačke koberček, na ktorom veľmi lipol, v bare si dával namiešať Bieleho medveďa, mal dvoch verných kamarátov a spoločnú záľubu v kolkoch.

Kedysi ako zvukový technik chystal koncerty pre Metallicu, neskôr zostal bez práce.

Bol to ťažký flegmatik, ktorý mal okolo seba rád pokoj a mier - len si ho raz nejakí gangstri nepochopiteľne pomýlili s nejakým bohatým a nespoľahlivým boháčom rovnakého mena a prišli sa mu vyhrážať. Čím sa datujú jeho problémy.

Po premiére filmu na festivale v Sundance (ktorá sa nezdala byť ničím výnimočná) sa z filmu bratov Coenovcov pomaly a nenásilne stával kult. Ľudia sa jeden druhého pýtali: Ty si to ešte nevidel?

Z nejakého takého dôvodu sa dnes u nás znovu vrátil do kín a až do polovice decembra je v programe celoslovenskej prehliadky Projekt 100.

To má byť o mne?

Jeff Bridges vraj hneď vycítil veľkú príležitosť, keď od Coenovcov dostal scenár. Nechápal, kde takú postavu nabrali, nič také predtým nevidel, ale chápal, že ju prosto musí hrať.

„Mal som pocit, že Coenovci so mnou v mladosti chodili na večierky, úplne vystihli môj život v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Mal som dlhé vlasy, húlil a podobne,“ vravel v rozhovore pre Rolling Stone.

Nadšený zašiel ku skrini a vytiahol z nej svoje tričká, pyžamo, sandále – keď bude hrať Duda, nech je autentický.

Bridges mal len dva problémy. Po prvé, trochu ho znepokojovalo, že by film mohol romantizovať lenivosť a fajčenie marihuany.

A po druhé, trochu sa bál, ako to ovplyvní život jeho troch malých dcér. Jeho otec bol tiež herec a videl, ako si jeho spolužiaci v škole myslia, že je tým, koho hrá. Dievčatá ho však milo prekvapili: „Ocko, vieme, že si herec, vieme, že len predstieraš. Vezmi to,“ povedali.

Predsa sa však v niečom zmýlili. Ukázalo sa, že Dude nie je postava, ktorá sa začína a končí v kine. Dude z filmu vystúpil a žije si tak, že to už nikto z tvorcov nemôže ovplyvniť.

Človek s morálkou

Diváci podľahli šarmantnému mixu vlastností, aké Dude mal, a tiež nezvyčajnému mixu nálad, v akých sa pohyboval. Film The Big Lebowski je síce surreálnou komédiou s gangsterskými a kriminálnymi prvkami, jeho podstatou však je v zásade smutný hrdina.

Dude žil v Los Angeles, kde sa v deväťdesiatych rokoch začal šíriť zločin a právo akoby stálo na strane tých, čo ho vytvárali. V takom prostredí sa dostával na okraj - a s tým sa zrejme mnohí mohli stotožniť.

V Louisville v štáte Kentucky sa už desať rokov na jeho počesť organizuje festival, má vlastnú stránku na Facebooku a tí najhorlivejší fanúšikovia na ňom postavili nové náboženstvo - dudizmus.

Jeho prívrženci majú pocit, že Dude je pokračovateľom, respektíve stelesnením myšlienok, ktoré už kedysi dávno šírili Herakleitos a Budha a ku ktorým sa neskôr priklonili Mark Twain alebo Kurt Vonnegut. Prosto, vraj je to niečo veľmi blízke taoizmu.

Jeff Lebowski vo filme často povie: Take it easy. Oliver Benjamin, novinár, ktorý bol pri zrode dudizmu hovorí, že si takýto postoj neradno pomýliť s povaľačstvom, anarchizmom ani s vyznávaním omamných látok.

V rozhovore pre CNN povedal: „Samozrejme, radi by sme ľuďom pomohli zarábať viac peňazí za menej práce. Bohužiaľ, ľudia si myslia, že Dude je vyhorený hedonistický narkoman. Nič nie je tak viac vzdialené od pravdy. Naopak, je to intelektuál, kreatívna duša a silne morálny človek.“

Úspech verzus šťastie

Prívrženci tohto smeru sú presvedčení, že nie je dôležité, koľko máte peňazí a akí ste v spoločnosti úspešní. Život má zmysel, keď dosiahnete vnútornú harmóniu a ste šťastní - k čomu vedie napríklad vysedávanie s kamarátmi, pohodové popíjanie, hranie kolkov.

A Jeff Bridges? Tiež sa zblížil s budhistami a je spoluautorom knihy The Dude and the Zen Master. Hoci sa viac neoblieka ako Dude, respektíve nechodí do spoločnosti v pyžame a rozťahanom svetri, žiadna iná úloha ho už tak nepreslávila.

Ani tá, za ktorú dostal Oscara (ide o hudobný film Crazy Heart). Dokonca keď hrajú film The Big Lebowski v televízii, celý si ho zakaždým znovu pozrie, čo vraj inak nikdy nerobí.