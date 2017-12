Nové CD

The Clash: Sound System, Cadillac Face: Noizy Days.

1. okt 2013 o 17:48 Oliver Rehák

The Clash: Sound System

Sony Music

Výraz Sound systém sa používa pre kapelu zredukovanú na dídžejov hrajúcich jej hudbu. V tomto prípade je to naopak – ide o všetko, čo zostalo po legendárnej britskej štvorici, ktorá punkrock osviežila prvkami reggae, funku aj rockabilly. Deväťdiskový box obsahuje zremastrované štúdiové albumy, demá, rarity, DVD s koncertmi a videami a množstvo archívneho fanúšikovského materiálu.

Cadillac Face: Noizy Days

cadillacface.bandcamp.com

Aj slovenská experimentálna scéna má, žiaľ, svojho Mareka Brezovského. Mal prezývku Kedílek, zomrel vo veku 24 rokov a zanechal množstvo nápaditej hudby. Do podoby albumu so 14 pesničkami ju dali jeho kamaráti z bratislavského zoskupenia Noize Conspiracy. Temné atmosféry, odvážne pohrávanie sa so zvukmi, svojsky ucho〜pený odkaz electronic body music a lo–fi folkových pesničkárov. Elektrizujúce, no aj dosť smutné počúvanie.

⋌(her)