Au Revoir z New Yorku

V KC Dunaj v Bratislave bude dnes dvojkoncert, ktorého hlavnými postavami je niekoľko výrazných speváčok.

2. okt 2013 o 0:00 kul

Trio Au Revoir Simone nepochádza z Paríža, ale z New Yorku.(Zdroj: MOSHI MOSHI)

„Trio, ktoré hrá na staré klávesy a spieva jednoduché harmónie nad roztrasenými bicími automatmi,“ napísal o nich v recenzii server Pitchfork a myslel to ako poklonu. Albumu Move in Spectrums dal hodnotenie 7,3 a svoju novinku dievčenská skupina Au Revoir Simone práve predstavuje na turné, ktoré sa dnes zastaví v Bratislave.

video //www.youtube.com/embed/zp052xQ-BsQ

Hoci z názvu to tak nepôsobí, Erika Forster, Annie Hart a Heather D'Angelo sú Newyorčanky, ktoré majú s Francúzskom spoločné jedine turné so skupinou Air, ktorá si ich vybrala a objavila pre väčšie publikum. To, čo robia, sa dá označiť ako synthpopové pesničky poznačené folkom, postavené sú na elektronike a ženských viachlasoch.

O úvod večera v KC Dunaj sa postará česká kapela Luno. Nový projekt Emy Brabcovej (ex–Khoiba) si Američanky vybrali z vyše desiatich návrhov. Funguje od roku 2009 a už po prvých koncertoch sa stal novou senzáciou pražských klubov. Hoci malo ísť len o jednorazovú záležitosť spojenú s nahraním Brabcovej sólového albumu, skupina ide ďalej a po dlhšom čase sa ukáže v Bratislave.