Slobodná Európa hlási novinky

Nová skladba Stredná trieda zaznie na koncertoch v Randale.

3. okt 2013 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Od posledného albumu uplynulo už desať rokov, no o čo menej Slobodná Európa chodila do štúdia, o to viac koncertovala. Odpoveď na otázku, prečo by sa na nich mali prísť pozrieť ľudia, ktorí ich už videli stokrát, už neznie „predsa aby nás videli stoprvýkrát“.

Dnes a zajtra punkrocková legenda odohrá v domovskom bratislavskom klube Randal koncerty, na ktorých odpremiéruje novú skladbu Stredná trieda. To je po singli Kríza už druhá novinka, ktorá naznačuje, že fanúšikovia by mohli konečne prerušiť desaťročný albumový pôst. Hoci štvrtú nahrávku už kapela niekoľkokrát avizovala (dokonca už sa plánovali aj krsty), zatiaľ z nej nič nebolo. Spevák Whisky tvrdí, že na december majú zarezervované štúdio a na budúci rok k 25. výročiu nová doska stopercentne bude.

To sa ešte uvidí, v každom prípade dva koncerty v Randali sú isté. Hosťom dnešného bude trenčianska legenda Chór vážskych muzikantov, zajtrajšia predkapela je domáca Hviezda.